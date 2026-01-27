Трассы под ледяным панцерем: более 700 единиц техники расчищают дороги государственного значения

Сегодняшнее утро принесло серьезное усложнение погодных условий. Из-за ледяного дождя при отрицательной температуре воздуха на дорогах государственного значения мгновенно образуется опасный гололед. Самая сложная ситуация наблюдается в центральных и южных областях. Ненастье не обошло северные и западные регионы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Где ситуация самая сложная?

"Утром 27 января наблюдается ледяной дождь при отрицательной температуре воздуха в Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях. На дорогах образуется ледяная корка", - сообщают службы мониторинга.

В Житомирской, Киевской, Черниговской и Хмельницкой областях фиксируют морось и мокрый снег с ледяным дождем.

Ограничение движения и возобновление проезда

Из-за экстремальных условий на определенных участках пришлось вводить радикальные меры. В Одесской области со вчерашнего дня с 18:00 продолжает действовать временный запрет движения для всех видов транспорта на дороге М-13 Кропивницкий — Платоново, км 157+052 - 254+068. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

В Николаевской области сегодня утром были сняты ограничения на проезд тяжеловесного транспорта на а/д Н-24 Благовещенское - Николаев (через г. Вознесенск) км 42+476 - 135+000 от границы Кировоградской области г. Вознесенск.

Кто обеспечивает проезд?

Несмотря на непогоду, основные международные артерии (М-01, M-02, M-05, М-14, М-30 и другие) остаются проездными. Для этого привлечен колоссальный ресурс: на трассах работают 709 единиц техники и 891 работник. Контроль движения транспортных средств обеспечивается в полном взаимодействии с Департаментом патрульной полиции и ГСЧС Украины.

Советы водителям

Специалисты призывают владельцев авто быть максимально внимательными. На дороге с ледяной коркой привычные маневры могут стать роковыми.

"Призываем водителей быть внимательными и осторожными во время движения, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, не совершать рискованных маневров. Особое внимание следует обращать на участки дорог с возможной гололедицей и ограниченной видимостью", — подчеркивают дорожники.

Напомним, 27 января на большинстве территорий Украины ожидаются сложные погодные условия. Синоптики объявили и уровень опасности из-за гололедицы и гололедицы на дорогах .