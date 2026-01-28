Из-за гололеда в Одесской области на М-13 введен временный запрет движения для всех видов транспорта

На протяжении вторых суток центральные и южные области Украины находятся под влиянием сложных погодных условий. Из-за ледяного дождя при минусовой температуре на большинстве автодорог образовался гололед.

Несмотря на непогоду, ситуация на дорогах международного и государственного значения остается контролируемой. Проезд по основным маршрутам обеспечен. 27 января кратковременные осложнения движения фиксировались на автодорогах М-30, Н-16 и Н-24 – их оперативно ликвидировали. Контроль за дорожной ситуацией осуществляется совместно с патрульной полицией, ГСЧС и другими службами.

В Одесской области с 18:00 26 января введен временный запрет движения для всех видов транспорта на участке автодороги М-13 Кропивницкий – Платоново (км 157+052 – км 254+068). Причина — образование стойкого гололеда. Для ликвидации льда привлечена тяжелая спецтехника, продолжается посыпка проезжей части солью. О возобновлении движения сообщат дополнительно.

Утром дождь при температуре -2 °C наблюдается в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Снег с дождем идет в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. В западных и южных регионах фиксируют туман. На горных перевалах осадков нет, покрытие мокрое, температура воздуха составляет +1…+4°C.

Из-за обледенения на дорогах бывают случаи падения деревьев на проезжую часть — препятствия оперативно устраняют. Оттепель вызвала таяние снега и застой воды на отдельных участках автодорог, в частности на Правобережье. В светлое время суток дорожники проводят работы по водоотводу.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 1072 единицы спецтехники и 1243 работника. В сутки использовано 26 725 тонн песчано-солевой смеси и 567 тонн соли.

По прогнозу Укргидрометцентра, 28 января в большинстве регионов Украины, кроме юго-востока, ожидаются мокрый снег и дождь, гололедица и гололедица на дорогах. Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 °C мороза (на Левобережье - до -9 °C), днем - от -2 до +3 °C, в южных областях - до +8 °C.

Водителей призывают быть максимально внимательными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а по возможности отложить поездки в период усложнения погодных условий.

Напомним, вчера из-за ледяного дождя при отрицательной температуре воздуха на дорогах государственного значения мгновенно образуется опасный гололед. Самая сложная ситуация наблюдается в центральных и южных областях. Ненастье не обошло северные и западные регионы.