В Одесской области снято ограничение движения на трассе М-13

дорога, снегоуборочная техника
Дорожники работают в усиленном режиме. / Агентство восстановления

Сегодня, 28 января, с 18:00 отменен временный запрет движения для всех видов транспорта на автомобильной дороге М-13 Кропивницкий – Платоново в Одесской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Возобновлен проезд на М-13 в Одесской области

В четверг, 28 января, с 18:00 в Одесской области отменен временный запрет на движение всех видов транспорта на автомобильной дороге государственного значения М-13 Кропивницкий — Платоново (в направлении Кишинева) на участке с км 157+052 по км 254+068.

Ограничение было введено из-за сложных погодных условий - интенсивных осадков в виде дождя при минусовой температуре, что создавало повышенную опасность для участников дорожного движения. Погодные условия стабилизировались: осадки прекратились, температура воздуха повысилась, а видимость улучшилась, что позволило восстановить безопасный проезд.

Водителей призывают быть внимательными на дороге, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также избегать рискованных маневров.

Напомним, вчера из-за ледяного дождя при отрицательной температуре воздуха на дорогах государственного значения мгновенно образовывался опасный гололед. Самая сложная ситуация наблюдалась в центральных и южных областях. Ненастье не обошло северные и западные регионы.

Автор:
Ольга Опенько