На Сумщині обмежили рух для вантажного транспорту: перелік трас та причини

Через інтенсивний снігопад та ожеледицю на Сумщині запроваджують екстрені обмеження для руху вантажних та великогабаритних транспортних засобів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Повідомляється, що заходи діють із 13:00 сьогодні, 30 січня, на ключових державних трасах області, щоб запобігти заторам та аваріям.

Обмеження стосуються вантажних та великогабаритних транспортних засобів на таких ділянках:

Н-07 Київ – Суми – Юнаківка : на відрізку від селища Недригайлів до міста Суми (км 230+347 – км 296+280);

: на відрізку від селища Недригайлів до міста Суми (км 230+347 – км 296+280); Н-12 Суми – Полтава : на ділянці від Сум до Охтирки (км 10+809 – км 73+690);

: на ділянці від Сум до Охтирки (км 10+809 – км 73+690); Н-12-1: на всій протяжності об’їзної дороги міста Суми (км 0+000 – км 19+045).

Водіям вантажівок рекомендують перечекати негоду на спеціально облаштованих майданчиках для тимчасової стоянки, що розташовані у смугах відведення доріг та поблизу об’єктів сервісу.

Про зняття заборони та відновлення повноцінного трафіку буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 28 січня, з 18:00 було скасовано тимчасову заборону руху для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі М-13 Кропивницький – Платонове в Одеській області.