Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,06

42,92

EUR

51,48

51,25

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Сумщині обмежили рух для вантажного транспорту: перелік трас та причини

вантажівка
На дорогах Сумщини введено введено обмеження руху / Depositphotos

Через інтенсивний снігопад та ожеледицю на Сумщині запроваджують екстрені обмеження для руху вантажних та великогабаритних транспортних засобів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Повідомляється, що заходи діють із 13:00 сьогодні, 30 січня, на ключових державних трасах області, щоб запобігти заторам та аваріям.

Обмеження стосуються вантажних та великогабаритних транспортних засобів на таких ділянках:

  • Н-07 Київ – Суми – Юнаківка: на відрізку від селища Недригайлів до міста Суми (км 230+347 – км 296+280);
  • Н-12 Суми – Полтава: на ділянці від Сум до Охтирки (км 10+809 – км 73+690);
  • Н-12-1: на всій протяжності об’їзної дороги міста Суми (км 0+000 – км 19+045).

Водіям вантажівок рекомендують перечекати негоду на спеціально облаштованих майданчиках для тимчасової стоянки, що розташовані у смугах відведення доріг та поблизу об’єктів сервісу.

Про зняття заборони та відновлення повноцінного трафіку буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 28 січня, з 18:00 було скасовано тимчасову заборону руху для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі М-13 Кропивницький – Платонове в Одеській області. 

Автор:
Тетяна Бесараб