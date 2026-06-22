Фонд гарантування виставив на торги майно п'яти банків на понад 900 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи п'яти банківських установ, що перебувають у процесі ліквідації, на загальну суму 901,3 мільйона гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Протягом поточного тижня, у період з 22 по 26 червня, у державній електронній системі Prozorro.Продажі заплановано проведення серії аукціонів.

Левову частку з цієї суми, а саме 874,7 мільйона гривень, складають права вимоги за наданими кредитами.

Крім того, на аукціони виставили об’єкти нерухомого майна та основні засоби банків на суму 16,4 mільйона гривень, а також дебіторську заборгованість перед фінансовими установами, яка торгуватиметься за 10,3 мільйона гривень.

Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

ПАТ "Промінвестбанк" – на загальну суму 874,7 млн грн, із них із початковою ціною 874,6 млн грн торгуватимуться права вимоги за кредитами, та за 0,2 млн грн – дебіторська заборгованість перед банком.

АТ "МР Банк" – основні засоби виставлено на загальну суму 15,2 млн грн.

ПАТ "Айбокс Банк" – на загальну суму 10,8 млн грн, із них на суму 10,1 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком, та на суму 0,7 млн грн – основні засоби.

АТ "Мегабанк" – на продаж виставлено основні засоби на загальну суму 0,4 млн грн.

АТ "Банк Січ" – із початковою ціною 0,1 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами.

Зауважимо, у квітні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються ФГВФО, склала 125,5 млн грн. Основну частину цих коштів — понад 88,4 млн грн — отримали компанії та фірми, які є кредиторами 7-ї черги.