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Фонд гарантирования выставил на торги имущество пяти банков на 901 миллион гривен

Гривны
Минфин привлек более 5,5 млрд грн на аукционе ОВГЗ / Depositphotos

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу активы пяти находящихся в процессе ликвидации банковских учреждений на общую сумму 901,3 миллиона гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ФГВФЛ.

В течение текущей недели, в период с 22 по 26 июня, в государственной электронной системе Prozorro.Продажи запланировано проведение серии аукционов.

Львиную долю из этой суммы, а именно 874,7 миллиона гривен, составляют права требования по предоставленным кредитам.

Кроме того, на аукционы выставили объекты недвижимого имущества и основные средства банков на сумму 16,4 миллиона гривен, а также дебиторскую задолженность перед финансовыми учреждениями, которая будет торговаться за 10,3 миллиона гривен.

Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

  • ПАО "Проминвестбанк" – на общую сумму 874,7 млн грн, из них с начальной ценой 874,6 млн грн будут торговаться права требования по кредитам и за 0,2 млн грн – дебиторская задолженность перед банком.
  • АО "МР Банк" – основные средства выставлено на общую сумму 15,2 млн. грн.
  • ПАО "Айбокс Банк" – на общую сумму 10,8 млн грн, из них на сумму 10,1 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком, и на сумму 0,7 млн грн – основные средства.
  • АО "Мегабанк" – на продажу выставлены основные средства на общую сумму 0,4 млн. грн.
  • АО "Банк Сич" – с начальной ценой 0,1 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам.

Заметим, в апреле 2026 года сумма удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых ФГВФЛ банков составила 125,5 млн грн. Основную часть этих средств — более 88,4 млн грн — получили компании и фирмы, являющиеся кредиторами 7-й очереди.

Автор:
Татьяна Бессараб