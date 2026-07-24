Meta залучає $12 млрд на дата-центр: вартість запозичень зросла через ризики ШІ-сектору

Американська корпорація Meta Platforms стикнулася зі зростанням вартості запозичень під час підготовки до залучення $12 млрд для фінансування нового дата-центру. Інвестори вимагають вищої дохідності на тлі занепокоєння ринку щодо зростання ризиків у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Деталі угоди та зростання витрат

Кошти залучаються для будівництва об'єкта потужністю майже один гігават в Ель-Пасо, штат Техас. Продаж облігацій здійснюватиметься через спеціальну компанію Sopaipilla Investor, 80% якої належить BlackRock, а 20% — самій Meta.

Під час попередніх обговорень пропонується дохідність понад 7%. Деякі інвестори вимагають премію за ризик приблизно в 0,4 відсоткового пункта порівняно з попередньою аналогічною угодою Meta "Hyperion", у межах якої минулого жовтня було залучено $27 млрд. За оцінками аналітиків, у сегменті висококласних облігацій навіть зростання витрат на 0,1% означає додаткові десятки мільйонів доларів процентних витрат щороку.

Зростання вартості боргу відображає обережність кредиторів через масові запозичення технологічних гігантів на тлі розпродажу акцій компаній, пов'язаних із ШІ.

Захист кредиторів та умови оренди

Фінансування через спеціальні структури дозволяє техгігантам зберігати балансові показники відносно чистими під час гонки озброєнь у сфері ШІ.

Облігації "Sopaipilla" з терміном погашення у 2048 році забезпечені 20-річною орендною платою з боку Meta, яка розпочнеться у 2028 році. Умови угоди передбачають суворі захисні заходи:

Meta взяла на себе будівельні ризики, зобов'язавшись покривати будь-які перевитрати бюджету понад 105%.

У разі дострокового виходу з оренди Meta виплатить значний штраф (за винятком випадків серйозних аварій, які спричинять затримку проєкту понад 18 місяців).

Водночас пряма застава фізичних активів відсутня.

Агентство S&P оцінило облігації на рівні A+, на один щабель нижче корпоративного рейтингу Meta AA-, назвавши структуру угоди "дуже надійною". Рейтингові агентства Fitch та KBRA присвоїли боргу рейтинг AA-.

Нагадаємо, раніше Meta повідомила про плани розпочати виробництво власного чипа штучного інтелекту під кодовою назвою "Iris". Це частина масштабної стратегії компанії, яка має на меті подвоїти загальну обчислювальну потужність своїх об'єктів до 14 гігаватів та зменшити залежність від Nvidia.