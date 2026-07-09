Meta запустить виробництво власного ШІ-чипа, щоб зменшити залежність від Nvidia

Американська корпорація Meta Platforms планує у вересні розпочати виробництво власного чипа штучного інтелекту під кодовою назвою "Iris". Це частина масштабної стратегії компанії, яка має на меті подвоїти загальну обчислювальну потужність своїх об'єктів до 14 гігаватів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Новий процесор є частиною чотирипоколінного проєкту Meta Training and Inference Accelerators (MTIA). Компанія розробляє власні напівпровідники, щоб покращити алгоритми ШІ, які забезпечують роботу її соціальних платформ Facebook та Instagram. Тестування чипа на наявність помилок тривало лише шість тижнів і завершилося без серйозних проблем.

Для проектування Iris компанія співпрацює з Broadcom, а виробництвом займатиметься тайванська TSMC. Власна розробка допоможе Meta знизити величезні витрати на обчислення та зменшити залежність від провідних постачальників чипів, таких як Nvidia та AMD. Нові процесори працюватимуть разом із великою кількістю графічних процесорів (GPU), які компанія продовжує купувати в інших брендів.

Масштабні інвестиції та боротьба з дефіцитом

Meta планує запускати нові моделі чипів кожні шість місяців до 2027 року, хоча зазвичай технологічні компанії випускають такі новинки з інтервалом в один рік або більше.

Розвиток інфраструктури компанії базується на таких показниках та угодах:

Зростання потужностей: цього року Meta планує розгорнути інфраструктуру на 7 гігаватів, а наступного року збирається подвоїти цю цифру.

Капітальні витрати: компанія очікує витратити до 145 мільярдів доларів на інфраструктуру ШІ лише цього року. Це значна частина від прогнозованих 700 мільярдів доларів інвестицій усього сектору Big Tech.

Довгострокові контракти: Meta уклала багаторічні угоди з Samsung Electronics на постачання чипів пам'яті, з Sandisk — на флеш-накопичувачі, та з Sumitomo Electric — на волоконно-оптичне обладнання.

Такі контракти стали критично важливими через глобальний дефіцит чипів пам'яті, який уже змусив Apple підвищити ціни. Стрімке зростання попиту на компоненти дата-центрів призвело до швидкого подорожчання мікросхем. Аналітики Morgan Stanley зазначають, що це явище під назвою "чипфляція" вже стало серйозною макроекономічною проблемою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta планує запустити хмарний бізнес для продажу ШІ-потужностей. Американська корпорація Meta Platforms Inc. розробляє стратегію створення власного бізнесу у сфері хмарної інфраструктури. Компанія планує продавати доступ до обчислювальних потужностей для штучного інтелекту та своїх мобільних моделей.