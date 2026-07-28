В приусадебном секторе сокращается поголовье коров: какие причины и прогноз для отрасли

За год поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине сократилось на 403 тысяч голов (-19%), а численность коров уменьшилась на 205 тысяч голов (-18%). Сокращение происходит преимущественно в приусадебном секторе на фоне низких закупочных цен на молоко и росте производственных затрат.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

С таном на 1 июля 2026 года в регионах содержится 1 млн 767 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), в том числе 941,2 тыс. коров. На промышленных предприятиях сейчас содержится около 54% всего поголовья животных, а на хозяйства населения приходится 46%.

Динамика в промышленном и приусадебном секторах

В промышленном секторе содержится 955,2 тыс. голов КРС. За последний год количество КРС на предприятиях выросло на 33,3 тыс. голов (+4%), а поголовье коров увеличилось на 14,5 тыс. голов (+4%) и составляет 396,6 тыс. голов.

В приусадебном секторе находится 811,8 тыс. голов КРС. За год количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 436 тыс. голов (-35%), а количество коров - на 220 тыс. голов (-29%) до 544,6 тыс. голов.

Рост численности коров на предприятиях зафиксирован в 12 областях, а больше всего в:

Ровенской (+21%);

Львовской (+20%);

Тернопольской (+15%);

Харьковской (+15%);

Житомирской (+8%).

Причины сокращения и экономические факторы

По данным АВМ, с 2014 года поголовье коров в Украине сократилось почти втрое. Сельхозпредприятия с востока и юга релоцируют скот в центральные и западные регионы из-за угроз ударов. Восстановление сдерживает рост расходов на удобрения, энергоносители, транспортировку и адаптацию к требованиям ЕС.

Как отмечают аналитики, сейчас цена на молоко-сырье ниже себестоимости, что побуждает фермеров сбывать скот, пока цены на говядину на внешних рынках остаются высокими. С начала года экспорт КРС живым весом вырос на 11,5%.

Около 52% коров промышленного сектора сосредоточено в следующих областях:

Полтавская - 52 8 00 голов ; ​

Черкасская - 46 000;

Черниговская - 38 8 00 ;

Киевская - 35 6 00 ;

Винницкая - 33 000 .

Количество коров на молочно-товарных фермах

Прогноз для отрасли

"Если в Украине до 2035 года не будет проведена модернизация молокоперерабатывающих предприятий для более глубокой переработки молока и они не начнут покупать молоко по более высоким ценам, то малые и средние фермы, где сейчас удерживается около 40% всего поголовья, могут исчезнуть с рынка. В условиях низкой закупочной цены они являются одними". аналитики

Напомним, с таном на 1 апреля в приусадебном и промышленном секторах содержится 1 млн 771,1 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), из которых 948,2 тыс. — коровы.