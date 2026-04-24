Более 50% поголовья коров содержится в семи областях Украины: какие регионы в лидерах

Молочная ферма в Украине / Depositphotos

В Украине уже второй месяц подряд наблюдается тенденция к сокращению поголовья коров. По состоянию на 1 апреля в приусадебном и промышленном секторах содержится 1 млн 771,1 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), из которых 948,2 тыс. — коровы. Самые большие стада содержатся в Полтавской и Винницкой областях.

об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

За последний месяц численность коров сократилась на 4,9 тысячи голов. В годовом исчислении падение составляет 18%.

Спад поголовья происходит как у населения, так и на агропредприятиях. На промышленных фермах содержится 393,8 тыс. коров, что на 0,3% меньше, чем месяцем ранее. В хозяйствах населения количество коров составляет 554,4 тыс. голов, что на 1% меньше показателей марта.

Причинами такой ситуации есть сочетание низких закупочных цен на сырое молоко и рост производственных затрат. Дополнительное давление создают последствия военных действий, из-за которых фермы на востоке и юге вынуждены релокировать животных в более безопасные регионы.

Фермеры также указывают на рост цен на энергоносители и удобрения, вызванные нестабильной ситуацией на мировых рынках. Кроме того, "давление растущих производственных затрат и низкие закупочные цены, уровень которых в некоторых хозяйствах не покрывает даже себестоимость сырого молока, давит на производителя".

Технологическое обновление отрасли также представляет собой сложный вопрос. В Украине насчитывается 1375 молочных ферм, из которых около 850 нуждаются в модернизации для соответствия стандартам ЕС. Общий объем необходимых инвестиций оценивается в 219 млн. евро.

В региональном разрезе около 53% животных от общего поголовья КРС содержится в хозяйствах всех категорий в следующих областях:

  • Полтавской (164,9 тыс. голов);
  • Винницкой (155 тыс. голов);
  • Хмельницкой (144,4 тыс. голов);
  • Черниговской (125,7 тыс. голов);
  • Одесской (125 тыс. голов);
  • Черкасской (124,9 тыс. голов);
  • Киевской (102,7 тыс. голов).

Напомним, более 60% молочно-товарных ферм в Украине нуждаются в глубокой модернизации для соответствия европейским стандартам благополучия животных. Наибольшие затраты приходятся на старые предприятия – модернизация может стоить от €500-1200 на одну корову, а общий объем инвестиций оценивается примерно в €219 млн.

Автор:
Татьяна Ковальчук