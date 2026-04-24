Понад 50% поголів’я корів утримується в семи областях України: які регіони в лідерах

Молочна ферма в Україні / Depositphotos

В Україні вже другий місяць поспіль спостерігається тенденція до скорочення поголів’я корів. Станом на 1 квітня у присадибному та промисловому секторах утримується 1 млн 771,1 тис. голів великої рогатої худоби (ВРХ), з яких 948,2 тис. — корови. Найбільші стада утримуються в Полтавській та Вінницькій областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока.

За останній місяць чисельність корів скоротилася на 4,9 тис. голів. У річному вимірі падіння становить 18%.

Спад поголів’я відбувається як у населення, так і на агропідприємствах. На промислових фермах утримується 393,8 тис. корів, що на 0,3% менше, ніж місяцем раніше. У господарствах населення кількість корів становить 554,4 тис. голів, що на 1% менше за показники березня.

Причинами такої ситуації є поєднання низьких закупівельних цін на сире молоко та зростання виробничих витрат. Додатковий тиск створюють наслідки воєнних дій, через які ферми на сході та півдні змушені релокувати тварин до безпечніших регіонів.

Фермери також вказують на зростання цін на енергоносії та добрива, спричинене нестабільною ситуацією на світових ринках. Окрім того, "тиск зростаючих виробничих затрат та низькі закупівельні ціни, рівень яких у деяких господарств не покриває навіть собівартість сирого молока, тисне на виробника".

Технологічне оновлення галузі також є складним питанням. В Україні налічується 1375 молочних ферм, з яких близько 850 потребують модернізації для відповідності стандартам ЄС. Загальний обсяг необхідних інвестицій оцінюється у 219 млн євро.

поголів'я великої рогатої худоби, інфографіка
В регіональному розрізі близько 53% тварин від загального поголів’я ВРХ утримується в господарствах усіх категорій в наступних областях:

  • Полтавській (164,9 тис. голів); 
  • Вінницькій (155 тис. голів); 
  • Хмельницькій (144,4 тис. голів); 
  • Чернігівській (125,7 тис. голів); 
  • Одеській (125 тис. голів); 
  • Черкаській (124,9 тис. голів); 
  • Київській (102,7 тис. голів) .

Нагадаємо, понад 60% молочно-товарних ферм в Україні потребують глибокої модернізації для відповідності європейським стандартам благополуччя тварин. Найбільші витрати припадають на старі підприємства - модернізація може коштувати від €500-1200 на одну корову, а загальний обсяг інвестицій оцінюється приблизно у €219 млн.

Тетяна Ковальчук