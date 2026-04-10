Понад 60% молочних ферм в Україні потребують модернізації: скільки коштує перехід на стандарти ЄС

Понад 60% молочно-товарних ферм в Україні потребують глибокої модернізації для відповідності європейським стандартам благополуччя тварин. Найбільші витрати припадають на старі підприємства - модернізація може коштувати від €500-1200 на одну корову, а загальний обсяг інвестицій оцінюється приблизно у €219 млн.

Про це Delo.ua повідомила заступниця генеральної директора, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

Понад 60% ферм потребують модернізації: основний удар - по старих господарствах

Сучасні молочні комплекси, які побудовані за останні 10-15 років, вже значною мірою відповідають всім базовим принципам благополуччя тварин, оскільки вони створювалися за технологіями, що використовуються, як в країнах Європейського Союзу, так і в США. Для таких господарств адаптація до законодавчих вимог може потребувати відносно помірних витрат і стосуватиметься переважно вдосконалення менеджменту, додаткових систем контролю умов утримання тварин та навчання персоналу, зауважила експертка.

Найбільші витрати лягають на старі підприємства, де від 100 до 500 корів.

"В Україні 1375 молочних ферм із них приблизно 850 потребують реконструкції та інвестицій від €500-1200 на одну тварину, залежно від стану приміщень та обраних технологій утримання і доїння. Загальна сума інвестицій приблизно 11 млрд грн (близько €219 млн - ред.)", - пояснила Жупінас.

Збитковість і ризики закриття: без підтримки модернізація невигідна

Повна модернізація до стандартів благополуччя тварин потребує інвестицій, на які молочно-товарні ферми старого зразка не мають коштів. За собівартості молока 16 грн і середньої закупівельної ціни 13,50 грн, модернізація без державної підтримки є економічно не виправданою, зазначила вона.

Проте є урядова програма розвитку тваринництва до 2033 року, в якій закладені кошти на модернізацію, будівництво нових ферм, які будуть відповідати європейським стандартам.

"Через впровадження нових норм закритися можуть близько 10-15% ферм", - зауважила Жупінас.

Ситуація у молочній галузі України

В Україні станом на 1 березня цього року було 1,7 млн голів великої рогатої худоби, у тому числі 0,95 млн корів (крім корів до ВРХ належать й бики, і воли, телята та телиці). Виробництво молока-сировини скорочується. У лютому було вироблено на 5,6% менше, ніж у січні 2026 року та на 9,4% менше, ніж у лютому 2025 року. Переважна більшість виробляється великими господарствами, на них припадає 63% ринку, тоді як в господарствах населення - 37%.

Великі гравці ринку інвестують в благополуччя тварин

Упродовж 2024-2025 років агрохолдинг "Астарта" інвестував у молочне тваринництво майже 920 млн грн, повідомили в пресслужбі компанії. Найбільшу частку інвестицій спрямовано на модернізацію інфраструктури тваринницьких комплексів — зокрема, реконструкцію приміщень, впровадження сучасних систем вентиляції, освітлення та забезпечення комфортних умов утримання тварин. "Астарта" є одним із лідерів ринку, виробляючи близько 119 тис. тонн молока на рік, а загальне стадо великої рогатої худоби на фермах компанії нараховує 29 тис. голів.

Інший великий виробник - компанія "Данон Україна" інтегрувала стандарти благополуччя тварин у співпрацю з кількома десятками ферм, з якими співпрацює. Ці стандарти передбачають свободу руху корів, комфортні умови утримання (м’яка підстилка та нековзка підлога), контроль мікроклімату та регулярну перевірку обладнання. Також обов’язковим є використання анестезії під час ветеринарних маніпуляцій.

"Як результат, на фермах, що впровадили ці норми, ми фіксуємо зниження рівня соматичних клітин у молоці на 15–20%, а також зростання продуктивності корів", - повідомили в компанії "Данон Україна".

Великі агрохолдинги з молочним напрямком в Україні:

"Астарта-Київ";

IMK (Індустріальна молочна компанія);

"Агропродсервіс".

Вони формують значну частку промислового молока для переробників (через масштаби стад і вертикальну інтеграцію)

"Данон Україна" є одним із найбільших виробників молочної продукції, спеціалізованого та рослинного харчування.

В Україні з 1 січня 2026 року набули чинності євроінтеграційні вимоги до благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання. Вимоги щодо благополуччя тварин під час умертвіння та транспортування почали діяти з березня 2026 року.

Також з березня цього року почав діяти новий закон про ветеринарну медицину та благополуччя тварин. Це крок до ЄС. Норми закону узгоджені з європейськими підходами у сфері здоров’я тварин, що відкриває додаткові можливості для розвитку торгівлі та експорту. Вперше на законодавчому рівні закріплено поняття "благополуччя" як фізичного та ментального стану тварин. Запроваджено гуманні вимоги до утримання, транспортування та забою сільськогосподарських тварин.