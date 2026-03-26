Більше половини корів в Україні утримуються в семи областях: де саме

На 1 березня 2026 року у присадибному і промисловому секторі України утримується 1 млн 745,5 тис. голів великої рогатої худоби (ВРХ), у тому числі 953,1 тис. корів. Порівняно до 1 лютого 2026 року, поголів’я ВРХ в Україні виросло на 20,7 тис. голів (+1%), а чисельність корів скоротилася на 5,6 тис. голів (-1%).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Зазначається, що у річному вимірі поголів’я ВРХ скоротилося на 337 тис. голів (-16%), у тому числі корів – на 197 тис. голів (-17%). Близько 54% тварин утримується на промислових підприємствах, а 46% – у господарствах населення.

У промисловому секторі утримується 950,5 тис. голів ВРХ, що на 2 тис. голів менше (-0,2%) відносно 1 лютого 2026 року. Поголів’я корів становить 395,0 тис. голів і зменшилось на 900 голів (-0,2%) за останній місяць. За останній рік поголів’я ВРХ на підприємствах збільшилося на 32,5 тис. голів (+4%), а кількість корів збільшилася на 18,3 тис. голів (+5%).

У присадибному секторі знаходиться 795 тис. голів ВРХ, що на 22 тис. голів більше (+3%) порівняно до 1 лютого 2026 року. Кількість корів в господарствах населення станом на 1 березня 2026 року становила 558,1 тис. голів, що на 5 тис. голів менше (-1%) ніж місяць тому. За останній рік кількість ВРХ в господарствах населення скоротилася на 369 тис. голів (-32%), а кількість корів зменшилася на 215 тис. голів (-28%).

Де корів найбільше?

За даними Держстату, зростання чисельності поголів'я корів зафіксовано на сільськогосподарських підприємствах у 14 областях, а саме у Рівненській області (+21%), Львівській області (+11%), Харківській області (+11%), Волинській області (+10%), Тернопільській області (+7%), Хмельницькій області (+7%), Чернігівській області (+6%), Житомирській області (+5%), Черкаській області (+5%), Вінницькій області (+2%), Івано-Франківській області (+2%), Київській області (+2%), Миколаївській області (+2%) та Полтавській області (+1%) відносно 1 березня минулого року.

В регіональному розрізі близько 53% тварин від загального поголів’я ВРХ утримується в господарствах усіх категорій в наступних областях:

Полтавська обл. — 164,10 тис. голів;

Вінницька обл. — 149,20 тис. голів;

Хмельницька обл. — 145,50 тис. голів;

Чернігівська обл. — 124,50 тис. голів;

Черкаська обл. — 124,10 тис. голів;

Одеська обл. — 118,20 тис. голів;

Київська обл. — 104,40 тис. голів.

Нагадаємо, скорочення виробництва молока-сировини в Україні зумовлене зменшенням обсягів надою у господарствах населення, тоді як молочна галузь поступово концентрується у промисловому сегменті. Близько 55% молока-сировини виробили сільгосппідприємства п’яти областей.