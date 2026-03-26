Более половины коров в Украине содержатся в семи областях: где именно

На 1 марта 2026 года в приусадебном и промышленном секторе Украины содержится 1 млн 745,5 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), в том числе 953,1 тыс. коров . По сравнению с 1 февраля 2026 года, поголовье КРС в Украине выросло на 20,7 тыс. голов (+1%), а численность коров сократилась на 5,6 тыс. голов (-1%).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Отмечается, что в годовом исчислении поголовье КРС сократилось на 337 тыс. голов (-16%), в том числе коров – на 197 тыс. голов (-17%). Около 54% животных содержатся на промышленных предприятиях, а 46% – в хозяйствах населения.

В промышленном секторе содержится 950,5 тыс. голов КРС, что на 2 тыс. голов меньше (-0,2%) по отношению к 1 февраля 2026 года. Поголовье коров составляет 395,0 тыс. голов и уменьшилось на 900 голов (-0,2%) за последний месяц. За последний год поголовье КРС на предприятиях увеличилось на 32,5 тыс. голов (+4%), а количество коров увеличилось на 18,3 тыс. голов (+5%).

В приусадебном секторе находится 795 тыс. голов КРС, что на 22 тыс. голов больше (+3%) по сравнению с 1 февраля 2026 года. Количество коров в хозяйствах населения по состоянию на 1 марта 2026 составило 558,1 тыс. голов, что на 5 тыс. голов меньше (-1%) чем месяц назад. За последний год количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 369 тыс. голов (-32%), а количество коров уменьшилось на 215 тыс. голов (-28%).

Где коров больше всего?

По данным Госстата, рост численности поголовья коров зафиксирован на сельскохозяйственных предприятиях в 14 областях, а именно в Ровенской области (+21%), Львовской области (+11%), Харьковской области (+11%), Волынской области (+10%), Тернопольской области (+7%), Хмельницкой области (+7%), Черниговской области (+6%), Житомирской области (+5%) (+2%), Ивано-Франковской области (+2%), Киевской области (+2%), Николаевской области (+2%) и Полтавской области (+1%) по отношению к 1 марта прошлого года.

В региональном разрезе около 53% животных от общего поголовья КРС содержится в хозяйствах всех категорий в следующих областях:

Полтавская обл. - 164,10 тыс. голов;

Винницкая обл. - 149,20 тыс. голов;

Хмельницкая обл. - 145,50 тыс. голов;

Черниговская обл. - 124,50 тыс. голов;

Черкасская обл. - 124,10 тыс. голов;

Одесская обл. - 118,20 тыс. голов;

Киевская обл. - 104,40 тыс. голов.

Напомним, сокращение производства молока-сырья в Украине обусловлено уменьшением объемов надоя в хозяйствах населения, в то время как молочная отрасль постепенно концентрируется в промышленном сегменте. Около 55% молока-сырья произвели сельхозпредприятия пяти областей.