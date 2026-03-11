В Киевской области появится ферма с 60 работами-доярками

В Киевской области компания "Украинская молочная компания" планирует построить крупнейшую в мире роботизированную ферму для группового доения коров. Проект предусматривает установку до 60 доильных роботов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Работизированное доение

Проект реализует "Украинская молочная компания", которая уже в текущем году планирует начать строительство первой очереди комплекса. На начальном этапе предусмотрено установление 24 доильных роботов, а в пределах проекта их количество должно составить 60.

Ключевой особенностью комплекса станет внедрение новой для Украины технологии Batch milking – системы группового автоматизированного доения. Она сочетает традиционную модель управления стадом в условиях беспривязного содержания коров с автоматизированным доением в определенное время.

По этой технологии коровы будут доиться группами в соответствии с установленным графиком. Сам процесс будут выполнять работы-доярки DairyRobot R9650, установленные в два ряда. Оборудование поставляет немецкая компания GEA Farm Technologies GmbH. Такая система позволяет обеспечить высокий уровень автоматизации доения, сохраняя привычную логику управления стадом.

Использование роботизированных технологий поможет предприятию существенно сократить затраты на рабочую силу, а также снизить потребность в прямом контакте работников с животными при доении, что снижает производственные риски. Кроме того, система позволит индивидуально подкармливать каждую корову с учетом ее физиологических и производственных потребностей.

Еще одной особенностью комплекса станет организация технического обслуживания оборудования. Большинство технологических систем разместят в подвальном помещении под доильными работами, что позволит проводить сервисные работы без помех для основного процесса доения.

В компании подчеркивают, что реализация этого проекта имеет немаловажное значение не только для Украины, но и для развития мировой молочной отрасли. Будущий комплекс объединит современные системы содержания и кормления животных с автоматизированным доением и цифровым управлением производственными процессами.

О компании

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "УМК" было зарегистрировано в 2006 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 262,56 млн грн.

Основным направлением деятельности предприятия является разведение крупного рогатого скота молочных пород.

Кроме того, компания занимается выращиванием зерновых и бобовых культур, производством семян масличных культур, а также выращиванием других однолетних, двухлетних и многолетних сельскохозяйственных культур.

Бенефициарный владелец – Гайдук Виталий.

Ранее в Ассоциации производителей молока заявляли, что в Украине четвертый месяц подряд снижается цена на молоко-сырье, из-за чего молочно-товарные фермы уже работают в убыток. Отрасль прогнозирует, что в 2026 году страна может потерять до 20–30% производства молока, что приведет к дефициту сырья и потере экспортного потенциала.