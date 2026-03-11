Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Готівковий курс:

USD

44,30

44,10

EUR

51,65

51,40

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Київській області з’явиться ферма з 60 роботами-доярами

корова
Під Києвом реалізують масштабний проєкт роботизованого тваринництва / Мінагрополітики

У Київській області компанія “Українська молочна компанія” планує збудувати найбільшу у світі роботизовану ферму для групового доїння корів. Проєкт передбачає встановлення до 60 доїльних роботів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Роботизоване доїння

Проєкт реалізує "Українська молочна компанія", яка вже цього року планує розпочати будівництво першої черги комплексу. На початковому етапі передбачено встановлення 24 доїльних роботів, а загалом у межах проєкту їх кількість має сягнути 60. 

Ключовою особливістю комплексу стане впровадження нової для України технології Batch milking - системи групового автоматизованого доїння. Вона поєднує традиційну модель управління стадом за умов безприв’язного утримання корів із автоматизованим доїнням у визначений час.

За цією технологією корови доїтимуться групами відповідно до встановленого графіка. Сам процес виконуватимуть роботи-доярі DairyRobot R9650, встановлені у два ряди. Обладнання постачає німецька компанія GEA Farm Technologies GmbH. Така система дозволяє забезпечити високий рівень автоматизації доїння, зберігаючи водночас звичну логіку управління стадом.

Використання роботизованих технологій допоможе підприємству суттєво скоротити витрати на робочу силу, а також зменшити потребу у прямому контакті працівників із тваринами під час доїння, що знижує виробничі ризики. Крім того, система дозволить індивідуально підгодовувати кожну корову з урахуванням її фізіологічних і виробничих потреб.

Ще однією особливістю комплексу стане організація технічного обслуговування обладнання. Більшість технологічних систем розмістять у підвальному приміщенні під доїльними роботами, що дасть змогу проводити сервісні роботи без перешкод для основного процесу доїння.

У компанії підкреслюють, що реалізація цього проєкту має важливе значення не лише для України, а й для розвитку світової молочної галузі. Майбутній комплекс поєднає сучасні системи утримання та годівлі тварин із автоматизованим доїнням і цифровим управлінням виробничими процесами.

Про компанію

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "УМК" було зареєстровано в 2006 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 262,56 млн грн.

Основним напрямом діяльності підприємства є розведення великої рогатої худоби молочних порід.

Крім того, компанія займається вирощуванням зернових і бобових культур, виробництвом насіння олійних культур, а також вирощуванням інших однорічних, дворічних і багаторічних сільськогосподарських культур.

Бенефіціарний власник - Гайдук Віталій.

Раніше в Асоціації виробників молока заявляли, що в Україні четвертий місяць поспіль знижується ціна на молоко-сировину, через що молочно-товарні ферми вже працюють у збиток. Галузь прогнозує, що у 2026 році країна може втратити до 20–30% виробництва молока, що призведе до дефіциту сировини та втрати експортного потенціалу. 

Автор:
Ольга Опенько