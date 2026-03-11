У Київській області з’явиться ферма з 60 роботами-доярами

У Київській області компанія “Українська молочна компанія” планує збудувати найбільшу у світі роботизовану ферму для групового доїння корів. Проєкт передбачає встановлення до 60 доїльних роботів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Роботизоване доїння

Проєкт реалізує "Українська молочна компанія", яка вже цього року планує розпочати будівництво першої черги комплексу. На початковому етапі передбачено встановлення 24 доїльних роботів, а загалом у межах проєкту їх кількість має сягнути 60.

Ключовою особливістю комплексу стане впровадження нової для України технології Batch milking - системи групового автоматизованого доїння. Вона поєднує традиційну модель управління стадом за умов безприв’язного утримання корів із автоматизованим доїнням у визначений час.

За цією технологією корови доїтимуться групами відповідно до встановленого графіка. Сам процес виконуватимуть роботи-доярі DairyRobot R9650, встановлені у два ряди. Обладнання постачає німецька компанія GEA Farm Technologies GmbH. Така система дозволяє забезпечити високий рівень автоматизації доїння, зберігаючи водночас звичну логіку управління стадом.

Використання роботизованих технологій допоможе підприємству суттєво скоротити витрати на робочу силу, а також зменшити потребу у прямому контакті працівників із тваринами під час доїння, що знижує виробничі ризики. Крім того, система дозволить індивідуально підгодовувати кожну корову з урахуванням її фізіологічних і виробничих потреб.

Ще однією особливістю комплексу стане організація технічного обслуговування обладнання. Більшість технологічних систем розмістять у підвальному приміщенні під доїльними роботами, що дасть змогу проводити сервісні роботи без перешкод для основного процесу доїння.

У компанії підкреслюють, що реалізація цього проєкту має важливе значення не лише для України, а й для розвитку світової молочної галузі. Майбутній комплекс поєднає сучасні системи утримання та годівлі тварин із автоматизованим доїнням і цифровим управлінням виробничими процесами.

Про компанію

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "УМК" було зареєстровано в 2006 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 262,56 млн грн.

Основним напрямом діяльності підприємства є розведення великої рогатої худоби молочних порід.

Крім того, компанія займається вирощуванням зернових і бобових культур, виробництвом насіння олійних культур, а також вирощуванням інших однорічних, дворічних і багаторічних сільськогосподарських культур.

Бенефіціарний власник - Гайдук Віталій.

Раніше в Асоціації виробників молока заявляли, що в Україні четвертий місяць поспіль знижується ціна на молоко-сировину, через що молочно-товарні ферми вже працюють у збиток. Галузь прогнозує, що у 2026 році країна може втратити до 20–30% виробництва молока, що призведе до дефіциту сировини та втрати експортного потенціалу.