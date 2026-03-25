Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,05

43,92

EUR

51,24

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Більше половини всього молока в Україні виробили сільгосппідприємства п’яти областей

молоко
Молочна галузь поступово концентрується у промисловому сегменті / Depositphotos

Скорочення виробництва молока-сировини в Україні зумовлене зменшенням обсягів надою у господарствах населення, тоді як молочна галузь поступово концентрується у промисловому сегменті. Близько 55% молока-сировини виробили сільгосппідприємства п’яти областей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Скільки молока виробили

За даними Держстату, у лютому 2026 року господарства усіх категорій виробили 397,6 тис. т молока-сировини, що на 23,6 тис. т менше (-5,6%) відносно січня 2026 року і на 41,1 тис. т менше (-9,4%) відносно лютого 2025 року. У лютому 2026 року частка підприємств у виробництві молока-сировини становила 63%, а господарств населення – 37%.

Підприємства виробили 249,6 тис. т молока-сировини у лютому 2026 року, що на 20,3 тис. т менше (-7,5%) порівняно з січнем, але на 10,4 тис. т більше (+4,3%) порівняно з лютим 2025-го.

У господарствах населення обсяги надою у лютому 2026 року становили 148 тис. т молока, що на 3,3 тис. т менше (-2,2%) відносно січня і на 51,5 тис. т менше (-25,8%) відносно лютого 2025-го.

Аналітики зауважують, що скорочення виробництва молока-сировини зумовлене подальшим зменшенням поголів’я корів у господарствах населення та обмеженим доступом до електроенергії через обстріли, що підвищує витрати на переробку молока.

"Загалом молочний сектор України демонструє зростання концентрації виробництва в промисловому сегменті, тоді як господарства населення поступово залишають виробництво молока. Ця тенденція підкреслює необхідність подальшої модернізації та державної підтримки для стабілізації й розвитку галузі", - наголошують в асоціації.

Регіони-лідери

У лютому 2026 року обсяги виробництва молока-сировини наростили сільгосппідприємства у 13 областях, а саме у Рівненській області (+29%), Львівській області (+16%), Харківській області (+16%), Івано-Франківській області (+15%), Тернопільській області (+14%), Волинській області (+9%), Вінницькій області (+8%), Житомирській області (+7%), Миколаївській області (+5%), Київській області (+4%), Черкаській області (+4%), Чернігівській області (+4%) та Хмельницькій області (+3%).

У лютому 2026 року близько 55% молока-сировини виробили сільгосппідприємства у наступних областях:

  • Полтавська область – 76,40 тис. т;
  • Черкаська область – 64,30 тис. т;
  • Хмельницька область – 49,50 тис. т;
  • Вінницька область – 48,50 тис. т;
  • Чернігівська область – 47,30 тис. т.

Раніше повідомлялося, що у березні 2026 року на українському ринку молочних продуктів спостерігається незначне зниження цін на тлі здешевлення молочної сировини та слабкого попиту. Водночас ціни на більшість товарів залишаються вищими порівняно з минулорічним періодом.

Автор:
Світлана Манько