Більше половини всього молока в Україні виробили сільгосппідприємства п’яти областей

Скорочення виробництва молока-сировини в Україні зумовлене зменшенням обсягів надою у господарствах населення, тоді як молочна галузь поступово концентрується у промисловому сегменті. Близько 55% молока-сировини виробили сільгосппідприємства п’яти областей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Скільки молока виробили

За даними Держстату, у лютому 2026 року господарства усіх категорій виробили 397,6 тис. т молока-сировини, що на 23,6 тис. т менше (-5,6%) відносно січня 2026 року і на 41,1 тис. т менше (-9,4%) відносно лютого 2025 року. У лютому 2026 року частка підприємств у виробництві молока-сировини становила 63%, а господарств населення – 37%.

Підприємства виробили 249,6 тис. т молока-сировини у лютому 2026 року, що на 20,3 тис. т менше (-7,5%) порівняно з січнем, але на 10,4 тис. т більше (+4,3%) порівняно з лютим 2025-го.

У господарствах населення обсяги надою у лютому 2026 року становили 148 тис. т молока, що на 3,3 тис. т менше (-2,2%) відносно січня і на 51,5 тис. т менше (-25,8%) відносно лютого 2025-го.

Аналітики зауважують, що скорочення виробництва молока-сировини зумовлене подальшим зменшенням поголів’я корів у господарствах населення та обмеженим доступом до електроенергії через обстріли, що підвищує витрати на переробку молока.

"Загалом молочний сектор України демонструє зростання концентрації виробництва в промисловому сегменті, тоді як господарства населення поступово залишають виробництво молока. Ця тенденція підкреслює необхідність подальшої модернізації та державної підтримки для стабілізації й розвитку галузі", - наголошують в асоціації.

Регіони-лідери

У лютому 2026 року обсяги виробництва молока-сировини наростили сільгосппідприємства у 13 областях, а саме у Рівненській області (+29%), Львівській області (+16%), Харківській області (+16%), Івано-Франківській області (+15%), Тернопільській області (+14%), Волинській області (+9%), Вінницькій області (+8%), Житомирській області (+7%), Миколаївській області (+5%), Київській області (+4%), Черкаській області (+4%), Чернігівській області (+4%) та Хмельницькій області (+3%).

У лютому 2026 року близько 55% молока-сировини виробили сільгосппідприємства у наступних областях:

Полтавська область – 76,40 тис. т;

Черкаська область – 64,30 тис. т;

Хмельницька область – 49,50 тис. т;

Вінницька область – 48,50 тис. т;

Чернігівська область – 47,30 тис. т.

Раніше повідомлялося, що у березні 2026 року на українському ринку молочних продуктів спостерігається незначне зниження цін на тлі здешевлення молочної сировини та слабкого попиту. Водночас ціни на більшість товарів залишаються вищими порівняно з минулорічним періодом.