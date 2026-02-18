Енергокриза б'є по молочній галузі: ферми втрачають до 2,5 грн на кожному літрі

Українські молочні фермери та сировари опинилися під серйозним фінансовим тиском. Собівартість молока перевищує закупівельну ціну, а до осені можливе скорочення виробництва на 20%. Половина сиру на полицях - імпортна продукція, що ускладнює конкуренцію та загрожує харчовій безпеці.

Про це Delo.ua повідомила заступниця генерального директора, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

Причини критичної ситуації на українському молочному ринку

На молочному ринку склалась складна ситуація, наголосила Жупінас.

"Вона пов'язана в першу чергу з тим, що українські молочні ферми через відсутність електроенергії мають переходити на дизель-генератори. Вартість виробництва 1 кВт електроенергії при цьому зростає у 2-2,5 раза. Це ставить молочних фермерів в досить складну фінансову ситуацію. Собівартість молока становить приблизно 16 грн/л. Закупівельна ціна лише 13,5-14 грн/л", - пояснила Жупінас.

Тобто фермери фактично працюють зі збитком 2-2,5 грн на кожному літрі молока.

Як зазначає експертка, враховуючи молочну кризу, коли закупівельні ціни від молокопереробних підприємств вже нижчі за рівень собівартості, додаткове енергетичне навантаження стає критично важким для українських молочних фермерів.

Ризик скорочення молочно-товарних ферм в Україні: на скільки

"Ціна на молоко буде ще довгий період залишатися нижчою собівартості й ми розуміємо, що найближчим часом ми не відмовимося від дизель-генераторів для молочно-товарних ферм. Тому вже на осінь ми можемо побачити до 20% скорочення виробництва молока", - сказала Жупінас.

Антикризова підтримка

Днями Асоціація виробників молока (АВМ) ініціювала питання антикризової фінансової підтримки промислових молочних ферм України у 2026 році. За результатами звернення АВМ, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України офіційно звернулося до Європейського Союзу з метою розгляду можливості фінансування відповідної програми.

Орієнтовний обсяг підтримки — €160 на корову на рік. За наявності станом на 1 січня 2026 року 386,3 тис. промислових корів, загальна потреба у фінансуванні становить близько €62 млн.

Жупінас пояснила, що ця підтримка розраховувалася виходячи із періоду сухостою, коли корова не дає молока для того, щоб можна було продати його, а її все одно потрібно годувати. Також з вартості одного кормодня, щоб фермери не скорочували поголів'я.

Ситуація з українськими сирами

Іноземні виробники виштовхують українські сири з полиць, наголосила Жупінас.

"Це ще одна із причин, чому ми маємо низьку ціну, тому що нашим сироварам дуже важко конкурувати з імпортним сиром, який для того, щоб завоювати ринок України, продається по демпінговим цінам. В більшості своїй це польські сири", - сказала Жупінас.

Експертка зазначила, що українські галузеві об'єднання неодноразово зверталися до уряду з проханням обмежити імпорт сирів, проте через зобов'язання в межах угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом держава не може обмежувати постачання цих продуктів.

Тому багато чого залежить від самих споживачів. Обираючи український сир, ми підтримуємо власних виробників, робочі місця та податкові надходження, підкреслила Жупінас.

"Якщо ми все-таки перейдемо на імпортний сир, то треба розуміти, що ми ставимо під питання харчову безпеку України, тому що сьогодні цей сир дешевий, але завтра, коли українських виробників не буде, то він буде занадто дорогим", - заявила експертка.

Вона також зазначила, що українське молочне виробництво та сировари опинилися під серйозним ризиком існування.

"Тому що вже 50% сиру на українських поличках – це імпорт. Конкурувати нашим сироварам складно, тому що вони також працюють на генераторах на відміну від європейських колег. Окрім того, експорт з Польщі субсидується, вони отримують державну підтримку, вони отримують підтримку з Європейського Союзу, ну і, звичайно, це ставить виробництво сиру в Україні на межу виживання", - пояснила Жупінас.

Раніше в Асоціації виробників молока заявляли, що в Україні четвертий місяць поспіль знижується ціна на молоко-сировину, через що молочно-товарні ферми вже працюють у збиток. Галузь прогнозує, що у 2026 році країна може втратити до 20–30% виробництва молока, що призведе до дефіциту сировини та втрати експортного потенціалу.

Голова наглядової ради ГК "Молочний Альянс" Сергій Вовченко заявив Delo.ua, що після масованих атак молочні підприємства перейшли на автономне живлення. Лише у січні компанія "Молочний Альянс" спалила 140 тонн дизелю на 8 млн грн. При цьому ціни на продукцію не підвищують.



