Молочний сектор України просить ЄС допомоги через кризу
Асоціація виробників молока (АВМ) ініціювала питання антикризової фінансової підтримки промислових молочних ферм України у 2026 році. За результатами звернення АВМ, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України офіційно звернулося до Європейського Союзу з метою розгляду можливості фінансування відповідної програми.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на АВМ.
Причиною ініціативи стала критична ситуація в галузі: закупівельні ціни на молоко-сировину стрімко знижуються та опустилися нижче економічно обґрунтованого рівня, що робить виробництво збитковим.
Кризу посилюють:
- обмежена експортна конкурентоспроможність переробних підприємств у світлі світової молочної кризи;
- зростання собівартості через необхідність роботи на дизельних генераторах понад 16 годин на добу;
- складні зимові умови утримання поголів’я;
- критична нестача персоналу через мобілізацію, вимушену міграцію та безпекові загрози.
Молочний сектор є довгоокупною галуззю та відіграє системну роль для сільських територій: він є одним із найбільших роботодавців, джерелом податкових надходжень та виробником соціально важливих продуктів харчування.
У зверненні до Міністерства економіки та заступника міністра Тараса Висоцького АВМ запропонувала розширити програму спеціальної субсидії для компенсації витрат на утримання корів у сухостійний період. Раніше така підтримка фінансувалася ЄС у 2022–2025 роках у межах Екстреного проєкту ARISE для мікро- та малих ферм.
АВМ пропонує поширити програму на всі промислові молочні господарства України. Орієнтовний обсяг підтримки — 160 євро на корову на рік. За наявності станом на 1 січня 2026 року 386,3 тис. промислових корів, загальна потреба у фінансуванні становить близько 62 млн євро.
Нагадаємо, за 11 місяців 2025 року Україна експортувала молочної продукції на 375,43 млн доларів, що на третину (+35%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Головним драйвером зростання у листопаді стало згущене молоко.