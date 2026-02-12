Запланована подія 2

Молочный сектор Украины просит ЕС помощи из-за кризиса

коровы, ферма, работник, молоко
Молочный сектор Украины просит ЕС помощи / Freepik

Ассоциация производителей молока (АВМ) инициировала вопрос антикризисной финансовой поддержки промышленных молочных ферм Украины в 2026 году. По результатам обращения АВМ, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины официально обратилось в Европейский Союз для рассмотрения возможности финансирования соответствующей программы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АВМ .

Причиной инициативы стала критическая ситуация в отрасли: закупочные цены на молоко-сырье стремительно снижаются и опустились ниже экономически обоснованного уровня, что делает производство убыточным.

Кризис усиливают:

  • ограниченная экспортная конкурентоспособность перерабатывающих предприятий в свете мирового молочного кризиса;
  • рост себестоимости из-за необходимости работы на дизельных генераторах более 16 часов в сутки;
  • сложные зимние условия содержания поголовья;
  • критическая нехватка персонала из-за мобилизации, вынужденной миграции и угроз безопасности.

Молочный сектор является долгоокупающейся отраслью и играет системную роль для сельских территорий: он является одним из крупнейших работодателей, источником налоговых поступлений и производителем социально важных продуктов питания.

В обращении к Министерству экономики и заместителю Министра Тарасу Высоцкому АВМ предложила расширить программу специальной субсидии для компенсации расходов на содержание коров в сухостойный период. Ранее такая поддержка финансировалась ЕС в 2022–2025 годах в рамках Экстренного проекта ARISE для микро- и малых ферм.

АВМ предлагает распространить программу на все промышленные молочные хозяйства Украины. Ориентировочный объем поддержки – 160 евро в корову в год. При наличии на 1 января 2026 года 386,3 тыс. промышленных коров, общая потребность в финансировании составляет около 62 млн евро.

Напомним, с а 11 месяцев 2025 года   Украина экспортировала молочную продукцию   на 375,43 млн долларов, что на треть (+35%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Главным драйвером роста   в ноябре   стало   сгущенка.

Автор:
Татьяна Гойденко