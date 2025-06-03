Європейські квоти б’ють по "Молочному альянсу": під загрозою чверть експорту

Група компаній "Молочний альянс" може зазнати суттєвих втрат через запровадження європейських квот та додаткових мит на українську продукцію. Частка ЄС у загальному експорті компанії становить 28%, що робить її вразливою до нових торгівельних обмежень. Про це представники компанії повідомили Delo.ua.

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"Впровадження квот та додаткових мит на імпорт певних груп товарів з України, безумовно, матиме вплив на нашу експортну діяльність. Оскільки більше чверті нашого експорту припадає на європейський ринок, ці зміни можуть позначитися на обсягах поставок. Важливо, що це стосується не лише молочної продукції, але й інших товарів, які експортуються з України. "Молочний альянс" постійно аналізує ризики та розробляє стратегії для мінімізації негативних наслідків", — коментують в компанії.

Основними європейськими партнерами компанії залишаються Польща, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія та Італія.

Виробники постраждають, а покупці — виграють

В "Молочному альянсі" наразі проводять детальний аналіз можливих втрат за окремими товарними категоріями. За попередніми оцінками, найбільше постраждає експорт сухого молока, оскільки поточні обсяги значно перевищують довоєнні квоти ЄС. До слова, до кінця року квота на імпорт цього продукту становитиме лише 2916 тонн (включно із знежиреним, незбираним сухим молоком, сухими вершками та деякими сироватковими продуктами). При цьому експорт за перші чотири місяці 2025 р. склав 4330 тонн, а загалом за 2024 р. до ЄС відправили 14 900 тонн продукту.

Щодо масла ситуація менш критична. За оцінками "Молочного альянсу", експортні обсяги приблизно відповідають рівню квот, встановлених до війни. Квота на масло до кінця 2025-го — 1750 тонн.

"Мита можуть призвести до переорієнтації експортної продукції на український ринок. Це потенційно збільшить пропозицію та знизить ціни для споживачів, але створить додаткові виклики для виробників", — кажуть в компанії.

Експортувати продукцію в Азію невигідно

До війни один з найбільших торговельних партнерів "Молочного альянсу" був Казахстан. Але після 2022 року логістика до цієї країни подорожчала у три рази через необхідність транзиту п'ятьма країнами: Болгарію, Румунію, Туреччину, Грузію та Азербайджан. Це призвело до збитковості казахстанського напрямку.

"Вартість доставки до країн Близького Сходу виросла вдвічі, що змусило частину покупців відмовитися від співпраці через неконкурентні ціни", — зазначають в "Молочному альянсі".

Здорожчання логістики торкнулося всіх країн, куди раніше продукція доставлялася контейнерами через українські порти. Це змусило багато компаній переорієнтуватися на ринок ЄС через зняття торговельних обмежень та доступнішу логістику.

"Молочний альянс" не виключає можливості повернення на віддалені ринки, якщо нові обмеження ЄС призведуть до зниження цін на сировину. Це може допомогти сформувати більш конкурентоздатну цінову пропозицію для країн, які готові купувати українську продукцію за умови привабливої ціни з урахуванням доставки", — кажуть в компанії.