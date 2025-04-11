Європейські виробники витісняють українську продукцію з ринків MENA, — "Молочний Альянс"

Українську молочну продукцію витісняють з ринків країн Близького Сходу та Північної Африки європейські виробники, які можуть запропонувати нижчу ціну за свою продукцію. Про це розповів голова наглядової ради холдингу Молочний Альянс Сергій Вовченко на Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів" у Києві, організатором якого є видання Delo.ua.

"На ринках Близький Схід та Північна Африка нас люблять і знають, але нас звідти витісняють європейські виробники, бо в них все дешевше" — сказав топменеджер.

За його словами, українська молочна продукція наразі суттєво програє в конкурентній боротьбі за ціною з продуктами інших виробників. Тому українській владі та профільним асоціаціям напрацювати механізми зниження собівартості української молочної продукції.

Він зауважив, що серйозним викликом для галузі стане завершення угоди про безмитну торгівлю з ЄС. І якщо українській владі не вдасться домогтися продовження "торгового безвізу" з ЄС українські виробники стануть неконкурентними на європейському ринку.

Невизначеність щодо правил торгівлі між Україною та ЄС після 5 червня

Нагадаємо, 5 червня закінчується дія угоди з ЄС про безмитну торгівлю. Через це український бізнес стурбований невизначеністю щодо правил торгівлі між Україною та ЄС, адже це ускладнює стратегічне планування, ставить під ризик укладення комерційних угод та перешкоджає безперервності бізнес-операцій.

Для деяких компаній скасування "торгівельного безвізу" може означати припинення діяльності або навіть закриття підприємств. Це зрештою може поставити під загрозу доступність базових продуктів для споживачів та продовольчу безпеку на регіональному та глобальному рівнях.

Тому бізнес-спільнота звернулася з офіційним листом до президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн та єврокомісарів із закликом продовжити режим безбар’єрної торгівлі з ЄС для України.

Україна може стикнутися з “руйнівними наслідками” для економіки, якщо не буде продовжена угода про безмитну торгівлю з Європейським Союзом, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За даними уряду, доходи від експорту до ЄС в рамках "автономних торговельних заходів" становили майже десяту частину експортної виручки країни у розмірі $41 млрд у 2024 році.

Деякі сусідні країни не бажають розширювати доступ до ринку для України, яка є потужним сільськогосподарським виробником, побоюючись, що це завдасть шкоди їхнім фермерам і викличе обурення.

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка висловив сподівання на справедливу торговельну угоду між ЄС та Україною.

"Сьогодні у нас ще є час, щоб знайти конструктивне рішення, у нас є ще кілька тижнів - ми чекаємо. Україна максимально гнучка і готова забезпечити прозорість торгівлі. Це більше питання політики, ніж торгівлі", - додав він.

Нагадаємо, 13 травня 2024 Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.