Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,19

43,10

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські сири втрачають частку ринку: виробники просять державної підтримки

сир
Українські сири восени подорожчали

Українські виробники сирів продовжують втрачати частку ринку на користь європейського імпорту, присутнього в торговельних мережах. Виробники звертаються до держави з проханням про підтримку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Іnfagro.

Європейський сир домінує на полицях

Українські виробники сирів звертаються до держави з проханням про підтримку, пропонуючи різні заходи:

  • розширення програм кешбеку на вітчизняну продукцію; 
  • перегляд податкового навантаження; 
  • обмеження імпорту субсидованих європейських сирів.

Втім учасники ринку визнають, що суттєві зміни у податковій політиці чи запровадження імпортних бар’єрів навряд чи будуть реалізовані. Навіть розширення кешбеку, за оцінками експертів, не здатне кардинально вплинути на ситуацію.

Більш ефективним кроком, на думку фахівців, могло б стати врегулювання взаємин із торговельними мережами, оскільки високі націнки ритейлерів значно підвищують кінцеву вартість продукції. Виробникам радять насамперед самостійно домовлятися з мережами та дистриб’юторами, не розраховуючи на масштабну державну підтримку.

Водночас імпорт сирів демонструє тенденцію до скорочення як у порівнянні з попереднім місяцем, так і у річному вимірі. Це може свідчити про ускладнення роботи імпортерів на українському ринку. Очікується, що обсяги зовнішніх закупівель залишатимуться стабільними через підвищення цін у Європі та валютні коливання.

Попри складну ринкову ситуацію, українські виробники не поспішають знижувати базові ціни. Ймовірно, вони побоюються, що ритейлери не відреагують належним чином на здешевлення або що в майбутньому буде складно повернутися до попереднього рівня цін. Водночас при закупівлі великих партій продукції покупці вже можуть розраховувати на суттєві знижки.

Нагадаємо, попри зниження цін на біржові товари та молоко-сировину, роздрібні ціни на молочну продукцію в Україні залишаються високими, що стримує споживчий попит. За січень 2026 року середні ціни на молоко, кефір, йогурти, сметану та сири демонструють помірне зростання порівняно з минулим роком. 

Автор:
Ольга Опенько