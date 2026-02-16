Українські сири втрачають частку ринку: виробники просять державної підтримки

Українські виробники сирів продовжують втрачати частку ринку на користь європейського імпорту, присутнього в торговельних мережах. Виробники звертаються до держави з проханням про підтримку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Іnfagro.

Європейський сир домінує на полицях

Українські виробники сирів звертаються до держави з проханням про підтримку, пропонуючи різні заходи:

розширення програм кешбеку на вітчизняну продукцію;

перегляд податкового навантаження;

обмеження імпорту субсидованих європейських сирів.

Втім учасники ринку визнають, що суттєві зміни у податковій політиці чи запровадження імпортних бар’єрів навряд чи будуть реалізовані. Навіть розширення кешбеку, за оцінками експертів, не здатне кардинально вплинути на ситуацію.

Більш ефективним кроком, на думку фахівців, могло б стати врегулювання взаємин із торговельними мережами, оскільки високі націнки ритейлерів значно підвищують кінцеву вартість продукції. Виробникам радять насамперед самостійно домовлятися з мережами та дистриб’юторами, не розраховуючи на масштабну державну підтримку.

Водночас імпорт сирів демонструє тенденцію до скорочення як у порівнянні з попереднім місяцем, так і у річному вимірі. Це може свідчити про ускладнення роботи імпортерів на українському ринку. Очікується, що обсяги зовнішніх закупівель залишатимуться стабільними через підвищення цін у Європі та валютні коливання.

Попри складну ринкову ситуацію, українські виробники не поспішають знижувати базові ціни. Ймовірно, вони побоюються, що ритейлери не відреагують належним чином на здешевлення або що в майбутньому буде складно повернутися до попереднього рівня цін. Водночас при закупівлі великих партій продукції покупці вже можуть розраховувати на суттєві знижки.

Нагадаємо, попри зниження цін на біржові товари та молоко-сировину, роздрібні ціни на молочну продукцію в Україні залишаються високими, що стримує споживчий попит. За січень 2026 року середні ціни на молоко, кефір, йогурти, сметану та сири демонструють помірне зростання порівняно з минулим роком.