Ціни на молочну продукцію у 2026 році: що подорожчало і на скільки

Попри зниження цін на біржові товари та молоко-сировину, роздрібні ціни на молочну продукцію в Україні залишаються високими, що стримує споживчий попит.

За січень 2026 року середні ціни на молоко, кефір, йогурти, сметану та сири демонструють помірне зростання порівняно з минулим роком.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Асоціації виробників молока.

Ціни на молочну продукцію

У січні 2026 року середня ціна на пастеризоване молоко жирністю до 2,6% становила:

у плівці - 47,75 грн/кг, що на 0,2% менше порівняно з попереднім місяцем, але на 11% більше відносно минулого року;

у пластиковій пляшці - 66,41 грн/кг, зниження на 0,3% за місяць і зростання на 12% рік до року.

Кефір жирністю 2,5% в середньому коштував:

у плівці - 62,49 грн/кг (+4% за місяць, +14% рік до року);

у пластиковій пляшці - 78,97 грн/кг (-0,1% за місяць, +12% рік до року).

Сметана жирністю 15% утримувала високі ціни:

у стаканах -190,90 грн/кг (-1% за місяць, +9% рік до року);

у плівці - 153,26 грн/кг (+0,09% за місяць, +15% рік до року).

Середні ціни на йогурти:

питний (1,6–2,8%) - 118,83 грн/кг (+0,07% за місяць, +7% рік до року);

ложковий (1,6–2,8%) - 163,69 грн/кг (-0,2% за місяць, +2% рік до року).

Сири та вершкове масло демонструють тенденцію до подорожчання:

кисломолочний сир (9%) - 293,05 грн/кг (+1% за місяць, +11% рік до року);

вершкове масло (72,5–73%) - 593,57 грн/кг (-0,3% за місяць, +9% рік до року);

тверді сири: Український (50%) - 594,54 грн/кг (-0,9% за місяць, +12% рік до року), Голландський (45%) - 609,70 грн/кг (+0,4%, +15%), Маасдам (45%) - 734,88 грн/кг (-1,3%, +12%), Гауда (45%) - 579,42 грн/кг (+1%, +5%), Моцарелла (45%) - 583,67 грн/кг (-1%, +5%).

Загалом, ринок молочної продукції продовжує демонструвати стабільні високі ціни порівняно з минулим роком, незважаючи на деяке зниження вартості сировини.

Нагадаємо, в Україні стрімко розгортається криза у молочній галузі: з початком лютого більшість молокозаводів знизили закупівельні ціни на сировину до 14 грн/кг (без ПДВ), що для багатьох господарств уже нижче порогу беззбитковості.