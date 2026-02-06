Запланована подія 2

Цены на молочную продукцию в 2026 году: что подорожало и на сколько

молоко
Розничные цены на молочную продукцию в январе / Depositphotos

Несмотря на снижение цен на биржевые товары и молоко-сырье, розничные цены на молочную продукцию в Украине остаются высокими, что сдерживает потребительский спрос.
За январь 2026 средние цены на молоко, кефир, йогурты, сметану и сыры демонстрируют умеренный рост по сравнению с прошлым годом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Цены на молочную продукцию

В январе 2026 года средняя цена на пастеризованное молоко жирностью до 2,6% составила:

  • в пленке - 47,75 грн/кг, что на 0,2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 11% больше по отношению к прошлому году;
  • в пластиковой бутылке – 66,41 грн/кг, снижение на 0,3% за месяц и рост на 12% год к году.

Кефир жирностью 2,5% в среднем стоил:

  • в пленке – 62,49 грн/кг (+4% за месяц, +14% год к году);
  • в пластиковой бутылке – 78,97 грн/кг (-0,1% за месяц, +12% год к году).

Сметана жирностью 15% удерживала высокие цены:

  • в стаканах –190,90 грн/кг (-1% за месяц, +9% год к году);
  • в пленке – 153,26 грн/кг (+0,09% за месяц, +15% год к году).

Средние цены на йогурты:

  • питьевой (1,6–2,8%) – 118,83 грн/кг (+0,07% за месяц, +7% год к году);
  • ложковый (1,6–2,8%) – 163,69 грн/кг (-0,2% за месяц, +2% год к году).

Сыры и сливочное масло демонстрируют тенденцию к удорожанию:

  • кисломолочный творог (9%) – 293,05 грн/кг (+1% за месяц, +11% год к году);
  • сливочное масло (72,5–73%) – 593,57 грн/кг (-0,3% за месяц, +9% год к году);
  • твердые сыры: Украинский (50%) – 594,54 грн/кг (-0,9% за месяц, +12% год к году), Голландский (45%) – 609,70 грн/кг (+0,4%, +15%), Маасдам (45%) – 734,88 грн/кг, – 579,42 грн/кг (+1%, +5%), Моцарелла (45%) – 583,67 грн/кг (-1%, +5%).

В целом рынок молочной продукции продолжает демонстрировать стабильные высокие цены по сравнению с прошлым годом, несмотря на некоторое снижение стоимости сырья.

Напомним, в Украине стремительно разворачивается кризис в молочной отрасли : с начала февраля большинство молокозаводов снизили закупочные цены на сырье до 14 грн/кг (без НДС), что для многих хозяйств уже ниже порога безубыточности.

Автор:
Ольга Опенько