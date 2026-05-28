Фермеры массово сокращают поголовье коров из-за кризиса

Неблагоприятная ситуация на молочном рынке, рост издержек и падение мировых цен на сливочное масло вынуждают украинских фермеров сокращать поголовье коров. За год численность КРС в Украине уменьшилась на 18%, а аграрии все чаще отправляют скот на убой или продают его за границу.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Ассоциация производителей молока.

Поголовье коров в Украине падает

По предварительным данным Госстата, по состоянию на 1 мая 2026 года в Украине содержалось 1,78 млн. голов крупного рогатого скота, из которых 944,5 тыс. - коровы. По сравнению с апрелем общее поголовье КРС увеличилось на 1%, однако количество коров сократилось на 0,4%. В то же время, в годовом измерении показатели остаются критическими: за год Украина потеряла 395 тыс. голов КРС и 209 тыс. коров, что составляет падение на 18%.

В настоящее время 53% поголовья удерживается на промышленных предприятиях, еще 47% – в хозяйствах населения.

В промышленном секторе по состоянию на начало мая насчитывалось 946,7 тыс. голов КРС, что на 0,3% меньше, чем месяцем ранее. Количество коров сократилось до 392,3 тыс. голов. В то же время в годовом измерении предприятия демонстрируют положительную динамику: поголовье КРС выросло на 3%, равно как и численность коров.

В приусадебных хозяйствах ситуация гораздо более сложная. Здесь содержится 838,1 тыс. голов КРС, а количество коров составляет 552,2 тыс. За год хозяйства населения сократили поголовье скота на треть, а численность коров – почти на 28%.

Рост поголовья коров на сельскохозяйственных предприятиях был зафиксирован в 11 областях Украины. Наибольший прирост продемонстрировали Ровенская (25%), Львовская (20%) и Харьковская (16%) области. Положительная динамика наблюдается в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Черниговской, Николаевской, Киевской, Черкасской и Винницкой областях.

Сокращение поголовья в восточных и южных регионах напрямую связано с последствиями российской агрессии. Часть хозяйств была вынуждена релокировать фермы в центральные и западные области страны. В то же время фермеры пересматривают планы расширения производства из-за ухудшения рыночной ситуации.

Дополнительное давление на отрасль создает удорожание удобрений, горючего и логистики. На себестоимость производства также повлияли рост цен на нефть и газ, а также перебои со снабжением аммиака из региона Персидского залива из-за войны в Иране и блокады Ормузского пролива.

Спрос на молоко-сырье сдерживается слабыми продажами молочной продукции на внутреннем рынке и падением мировых цен на сливочное масло – один из ключевых экспортных товаров украинской молочной отрасли. В то же время, высокие цены на говядину на мировом рынке стимулируют аграриев активнее отправлять скот на убой или продавать животных за границу.

По данным Госстата, в январе-апреле 2026 года объемы убоя КРС на предприятиях выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 47,37 тыс. тонн. Экспорт живого скота за это время увеличился на 2,4%.

Отдельной проблемой для отрасли остается модернизация молочных ферм. В Украине функционирует 1375 молочных хозяйств, из которых около 60% нуждаются в реконструкции для соответствия европейским стандартам содержания животных. По оценкам экспертов, необходимый объем инвестиций в модернизацию может составить 219 млн евро.

Наибольшее поголовье КРС сосредоточено в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской и Черниговской областях.

Напомним, за первую половину апреля объемы экспорта украинской молочной продукции упали на 9,1% по сравнению с мартом. Общая стоимость внешней торговли в этом сегменте за указанный период составила $23,2 млн. Это на 6,1% меньше, чем в марте этого года.