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Военные поставили рекорд по закупкам дронов и РЭБ на маркетплейсе Brave1 Market
В июне украинские военные заказали беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные комплексы (НРК) и средства РЭБ/РЭР на сумму более 5 млрд грн на государственном маркетплейсе оборонных технологий Brave1 Market. Это самый большой месячный показатель за весь период действия программы "еБаллы".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Средний срок поставки имеющихся товаров сократили до 8 дней (ранее этот процесс занимал от 10 до 14 дней).
Доступный ассортимент товаров
На маркетплейсе Brave 1 Market для военнослужащих доступно более 1 000 позиций, которые можно приобрести по "еБаллам".
В каталог входят: FPV -камикадзе, бомберы, медлстрайки, перехватчики, наземные роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ/РЭР).
Принцип работы системы
Военнослужащим начисляют "еБаллы" за выполненные боевые задания, в том числе за:
- верифицированные пораженные цели;
- проведенную разведку;
- выполнены миссии с использованием НРК.
Полученные баллы подразделения обмениваются на необходимое оборудование на маркетплейсе. Производители военной техники получают доступ к статистике в режиме реального времени: они видят рейтинг своих изделий, количество выполненных миссий и данные о подразделениях, наиболее часто применяющих их продукцию.
Ранее сообщалось, что на государственном маркетплейсе Brave1 Market заработал кабинет закупщика. Теперь военные подразделения могут оформлять заказы на товары как за "еБаллы", так и за собственные средства.