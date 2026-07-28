Военные поставили рекорд по закупкам дронов и РЭБ на маркетплейсе Brave1 Market

В июне украинские военные заказали беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные комплексы (НРК) и средства РЭБ/РЭР на сумму более 5 млрд грн на государственном маркетплейсе оборонных технологий Brave1 Market. Это самый большой месячный показатель за весь период действия программы "еБаллы".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Средний срок поставки имеющихся товаров сократили до 8 дней (ранее этот процесс занимал от 10 до 14 дней).

Доступный ассортимент товаров

На маркетплейсе Brave 1 Market для военнослужащих доступно более 1 000 позиций, которые можно приобрести по "еБаллам".

В каталог входят: FPV -камикадзе, бомберы, медлстрайки, перехватчики, наземные роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ/РЭР).

Принцип работы системы

Военнослужащим начисляют "еБаллы" за выполненные боевые задания, в том числе за:

верифицированные пораженные цели;

проведенную разведку;

выполнены миссии с использованием НРК.

Полученные баллы подразделения обмениваются на необходимое оборудование на маркетплейсе. Производители военной техники получают доступ к статистике в режиме реального времени: они видят рейтинг своих изделий, количество выполненных миссий и данные о подразделениях, наиболее часто применяющих их продукцию.

Ранее сообщалось, что на государственном маркетплейсе Brave1 Market заработал кабинет закупщика. Теперь военные подразделения могут оформлять заказы на товары как за "еБаллы", так и за собственные средства.