Подразделения смогут покупать товары на Brave1 Market за свой счет

На государственном маркетплейсе Brave1 Market заработал кабинет закупщика. Теперь военные подразделения могут оформлять заказы на товары как за еБалы, так и за собственные средства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Ранее на Brave1 Market полноценно работал только кабинет для закупок за еБалы. Если подразделение хотело приобрести товары за собственные средства, ему нужно было договариваться с производителем напрямую.

После запуска нового кабинета подразделения могут оформлять подобные закупки через маркетплейс. В Минобороны отмечают, что это должен создать единый алгоритм заказов и позволить отслеживать каждую закупку.

На сегодня через кабинет закупщика уже оформлено 22 заказа почти на 19 млн грн.

Brave1 обновил грантовую программу и открыл новые возможности для украинских defense tech-разработчиков. Максимальный объем финансирования одного проекта составляет до 8 млн. грн.