Підрозділи зможуть купувати товари на Brave1 Market за власні кошти

На державному маркетплейсі Brave1 Market запрацював кабінет закупівельника. Тепер військові підрозділи можуть оформлювати замовлення на товари як за єБали, так і за власні кошти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

Раніше на Brave1 Market повноцінно працював лише кабінет для закупівель за єБали. Якщо підрозділ хотів придбати товари за власні кошти, йому потрібно було домовлятися з виробником напряму.

Після запуску нового кабінету підрозділи можуть оформлювати такі закупівлі через маркетплейс. У Міноборони зазначають, що це має створити єдиний алгоритм замовлень і дозволити відстежувати кожну закупівлю.

Станом на зараз через кабінет закупівельника уже оформлено 22 замовлення майже на 19 млн грн.

Додамо, Brave1 оновив грантову програму та відкрив нові можливості для українських defense tech-розробників. Максимальний обсяг фінансування одного проєкту становить до 8 млн грн.