Производители деталей для дронов могут получить до 33 тыс. евро

Кластер оборонных инноваций Brave1 и BRDO объявили третий этап грантовой программы EU4UA Defence Tech для производителей компонентов, необходимых для производства беспилотников. Каждая команда может получить до 33 тысяч евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

В рамках этого этапа планируется отобрать 20 команд. Финансирование будет направлено на разработку комплектующих для беспилотников, чтобы увеличить производство таких компонентов в Украине.

Заявки принимаются до 21 августа. Представить их можно на сайте Украинского фонда стартапов в разделе Brave1 — грантовая программа Brave1 EU4UA Defence Tech.

В Минобороны отметили, что цель программы – уменьшить зависимость от импорта комплектующих для дронов и усилить украинское производство.

Отметим, что Украина и Германия подписали имплементационную договоренность относительно совместного производства беспилотников BARS в рамках инициативы Build with Ukraine. Первый этап проекта профинансирует немецкая сторона, а все изготовленные дроны передадут Силам обороны Украины.