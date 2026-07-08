Украина и Германия договорились о совместном производстве беспилотников BARS

Украина и Германия подписали имплементационную договоренность о совместном производстве беспилотников BARS в рамках инициативы Build with Ukraine. Первый этап проекта профинансирует немецкая сторона, а все изготовленные дроны передадут Силам обороны Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Германия инвестирует в производство дронов BARS

Соглашение было заключено по итогам совместной работы Министерства обороны Украины и Федерального министерства обороны Германии в рамках инициативы Build with Ukraine.

По словам Андрея Сибиги, на первом этапе проекта производство беспилотников будет финансироваться немецкая сторона. Все производимые аппараты планируют передать Силам обороны Украины.

Что известно о BARS

BARS – это украинский серийный крылатый беспилотный комплекс, относящийся к ударным средствам средней дальности. Аппарат оснащен турбореактивным двигателем, имеет заявленную дальность полета 700-800 км и может нести боевую часть массой от 50 до 100 кг.

Напомним, "Украинская бронетехника" заключила стратегическое соглашение с производителем ракет Taurus. Отечественная компания подписала Меморандум о стратегическом партнерстве с европейским лидером в сфере сложных систем вооружения MBDA, договорившись о совместной разработке военных программ, обмене технологиями и создании совместного предприятия.