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Україна та Німеччина домовилися про спільне виробництво безпілотників BARS

дрон
Україна та Німеччина запускають спільне виробництво ударних БпЛА BARS

Україна та Німеччина підписали імплементаційну домовленість щодо спільного виробництва безпілотників BARS у межах ініціативи Build with Ukraine. Перший етап проєкту профінансує німецька сторона, а всі виготовлені дрони передадуть Силам оборони України.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Німеччина інвестує у виробництво дронів BARS

Угоду уклали за підсумками спільної роботи Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини в межах ініціативи Build with Ukraine.

За словами Андрія Сибіги, на першому етапі проєкту виробництво безпілотників фінансуватиме німецька сторона. Усі виготовлені апарати планують передати Силам оборони України.

Що відомо про BARS 

BARS - це український серійний крилатий безпілотний комплекс, який належить до ударних засобів середньої дальності. Апарат оснащений турбореактивним двигуном, має заявлену дальність польоту 700–800 км і може нести бойову частину масою від 50 до понад 100 кг.

Нагадаємо, "Українська бронетехніка" уклала стратегічну угоду з виробником ракет Taurus. Вітчизняна компанія підписала Меморандум про стратегічне партнерство з європейським лідером у сфері складних систем озброєння MBDA, домовившись про спільну розробку військових програм, обмін технологіями та створення спільного підприємства.

Автор:
Ольга Опенько
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