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Украина и Дания договорились о дальнобойных снарядах, дронах и антибаллистике

Украинская сторона ознакомила Еппе Брууса с украинскими оборонными решениями
Украина и Дания договорились о дальнобойных снарядах, дронах и антибаллистике / Министерство обороны Украины

Украина и Дания расширяют оборонное партнерство по нескольким стратегическим направлениям. Ключевыми темами взаимодействия станут развитие программы Drone Deal, разработка решений против баллистических угроз и привлечение европейских ресурсов для фронта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Стороны обсудили реализацию действующей программы Drone Deal и взаимодействие в оборонных инновациях. Украина передает Дании боевой опыт и технологические данные в обмен на увеличение поставок средств для сил обороны. Также министры рассмотрели возможность запуска совместных программ для поддержки стартапов в сфере решений безопасности в обеих странах.

Приоритеты военной помощи и европейские фонды

Во время переговоров украинская и датская делегации наметили еще несколько векторов работы:

  • Европейское антибаллистическое решение: Украина рассчитывает на поддержку Дании в разработке проекта по защите от баллистических угроз.
  • Разблокировка 6 миллиардов евро: заместитель министра обороны по европейской интеграции Сергей Боев обсудил с датскими партнерами возможность разблокирования средств European Peace Facility для новых вкладов в оборону Украины.
  • Далекобойные снаряды: Дания оперативно перенаправила финансирование с короткой артиллерии на снаряды повышенной дальности, а также продолжает модернизацию тренировочного центра для подготовки украинских воинов.

Напомним, ранее сообщалось, что страны "Рамштайна" объявили о новой помощи для Украины на 4 миллиарда долларов. В пределах этих взносов около 1 миллиарда долларов направят на механизм PURL для закупки критически важных ракет в комплексы ПВО Patriot.

Автор:
Максим Кольц