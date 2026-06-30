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Украина и Дания договорились о дальнобойных снарядах, дронах и антибаллистике
Украина и Дания расширяют оборонное партнерство по нескольким стратегическим направлениям. Ключевыми темами взаимодействия станут развитие программы Drone Deal, разработка решений против баллистических угроз и привлечение европейских ресурсов для фронта.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Стороны обсудили реализацию действующей программы Drone Deal и взаимодействие в оборонных инновациях. Украина передает Дании боевой опыт и технологические данные в обмен на увеличение поставок средств для сил обороны. Также министры рассмотрели возможность запуска совместных программ для поддержки стартапов в сфере решений безопасности в обеих странах.
Приоритеты военной помощи и европейские фонды
Во время переговоров украинская и датская делегации наметили еще несколько векторов работы:
- Европейское антибаллистическое решение: Украина рассчитывает на поддержку Дании в разработке проекта по защите от баллистических угроз.
- Разблокировка 6 миллиардов евро: заместитель министра обороны по европейской интеграции Сергей Боев обсудил с датскими партнерами возможность разблокирования средств European Peace Facility для новых вкладов в оборону Украины.
- Далекобойные снаряды: Дания оперативно перенаправила финансирование с короткой артиллерии на снаряды повышенной дальности, а также продолжает модернизацию тренировочного центра для подготовки украинских воинов.
Напомним, ранее сообщалось, что страны "Рамштайна" объявили о новой помощи для Украины на 4 миллиарда долларов. В пределах этих взносов около 1 миллиарда долларов направят на механизм PURL для закупки критически важных ракет в комплексы ПВО Patriot.