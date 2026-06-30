Без электроэнергии остались потребители пяти областей: графики отключения действуют по всей Украине

30 июня в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Также из-за непогоды без электроснабжения остаются почти 600 населенных пунктов в Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

Применение ограничений

Некрасов напомнил, что из-за последствий российских атак и аномально жаркой погоды, которая привела к существенному росту потребления электроэнергии, 30 июня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Любые изменения с энергоснабжением можно узнать на официальных ресурсах своих облэнерго.

Замминистра призвал потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Графики вернулись

Несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключали возвращения графиков отключений.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключение света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.

По данным гендиректора Yasno Сергея Коваленко, в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме, а украинцы должны готовиться к возможным отключениям света из-за аномальной жары.