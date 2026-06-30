Отключение света из-за жары: Шмыгаль поручил изменить графики ремонта блоков АЭС

Из-за аномальной жары в Украину снова возвращаются отключения света. Министерство энергетики принимает меры по сбалансированию ситуации в энергосистеме.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, с целью обеспечения стабильного прохождения пиковых периодов потребления и минимизации дефицита электроэнергии он поручил соответствующим службам и предприятиям энергетического сектора:

Рассмотреть вопрос о оптимизации графиков ремонтной кампании на энергоблоках атомной генерации для увеличения объемов производства электроэнергии в периоды максимального потребления;

Обеспечить в кратчайшие сроки завершение аварийно-восстановительных работ и ввод в работу оборудования тепловой генерации общей мощностью не менее 300 МВт;

Усилить привлечение дополнительной мощности за счет когенерационных установок, в частности, газовой генерации, а также подготовить предложения по дальнейшей либерализации условий для их эффективной работы;

обеспечить активное использование установок хранения энергии для дополнительного покрытия пиковых нагрузок и увеличения доступной мощности системы ориентировочно на 300 МВт;

Принять дополнительные меры по привлечению импорта электроэнергии из стран-партнеров Европейского Союза и проработать вопрос увеличения импорта электроэнергии государственными предприятиями.

Шмыгаль подчеркнул, что энергетики сегодня делают все возможное, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. Министр призвал потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины 30 июня во всех регионах вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключения света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при одновременной жаре и новых атаках РФ по энергетической инфраструктуре.