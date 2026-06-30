Відключення світла через спеку: Шмигаль доручив змінити графіки ремонту блоків АЕС

Через аномальну спеку в Україну знову повертаються відключення світла. Міністерство енергетики вживає заходи для збалансування ситуації в енергосистемі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, з метою забезпечення стабільного проходження пікових періодів споживання та мінімізації дефіциту електроенергії, він доручив відповідним службам та підприємствам енергетичного сектору:

Розглянути питання оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації для збільшення обсягів виробництва електроенергії у періоди максимального споживання;

Забезпечити у найкоротші терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт та введення в роботу обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 МВт;

Посилити залучення додаткової потужності за рахунок когенераційних установок, зокрема газової генерації, а також підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їх ефективної роботи;

Забезпечити активне використання установок зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень та збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 МВт;

Вжити додаткових заходів по залученню імпорту електроенергії з країн-партнерів Європейського Союзу та опрацювати питання збільшення імпорту електроенергії державними підприємствами.

Шмигаль наголосив, що енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми. Міністр закликав споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі України 30 червня в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.