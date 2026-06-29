В Україні з 30 червня знову вимикатимуть світло: які графіки відключень

Через складну ситуацію в енергосистемі України 30 червня в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення “Укренерго”.

Головною причиною повернення до вимушених обмежень стало значне зростання рівня енергоспоживання в країні.

Сплеск навантаження на енергосистему спровокувала спекотна погода, через яку українці масово вмикають кондиціонери та охолоджувальні системи.

Години та обсяги обмежень

Заходи обмеження споживання діятимуть у вечірні години пікового навантаження. В "Укренерго" оприлюднили графік для різних груп споживачів:

З 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових об'єктів та бізнесу.

З 17:00 до 22:00 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, включно з населенням. Очікуваний обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1 черги.

Енергетики вкотре закликають ощадливо використовувати електроенергію, особливо у визначені вечірні години, щоб допомогти стабілізувати роботу енергосистеми.

Детальні графіки вимкнень за конкретними адресами мають оприлюднити місцеві обленерго на своїх офіційних ресурсах.

Нагадаємо, за даними гендиректора Yasno Сергія Коваленка, найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі, а українці мають готуватися до можливих відключень світла через аномальну спеку.

Раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, щовідключення світла до 5 годинна день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.