В Украине с 30 июня будут снова выключать свет: графики отключений

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины 30 июня во всех регионах вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

Главной причиной возвращения к вынужденным ограничениям стал значительный рост уровня энергопотребления в стране.

Всплеск нагрузки на энергосистему спровоцировала жаркая погода, по которой украинцы массово включают кондиционеры и охлаждающие системы.

Часы и объемы ограничений

Меры по ограничению потребления будут действовать в вечерние часы пиковой нагрузки. В "Укрэнерго" обнародовали график для разных групп потребителей:

С 17.00 до 22.00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных объектов и бизнеса.

С 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, включая население. Ожидаемый объем ограничений составит от 0,5 до 1 очереди.

Энергетики еще раз призывают экономно использовать электроэнергию, особенно в определенные вечерние часы, чтобы помочь стабилизировать работу энергосистемы.

Подробные графики отключений по конкретным адресам должны обнародовать местные облэнерго на своих официальных ресурсах.

Напомним, по данным гендиректора Yasno Сергея Коваленко, в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме, а украинцы должны готовиться к возможным отключениям света из-за аномальной жары.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключения света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при одновременной жаре и новых атаках РФ по энергетической инфраструктуре.