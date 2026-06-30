Без електроенергії залишилися споживачі п’яти областей: графіки відключення діють по всій Україні

30 червня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Також через негоду без електропостачання залишаються майже 600 населених пунктів у Волинській, Житомирській, Київській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Застосування обмежень

Некрасов нагадав, що через наслідки російських атак та аномально спекотну погоду, яка призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, 30 червня з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги.

Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Заступник міністра закликав споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Графіки повернулися

Попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключали повернення графіків відключень.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

За даними гендиректора Yasno Сергія Коваленка, найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі, а українці мають готуватися до можливих відключень світла через аномальну спеку.