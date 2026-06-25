У Києві почали вимикати світло: чи варто українцям готуватися до графіків

Перші літні відключення у столиці знову змусили українців перевіряти графіки, хоча системного дефіциту в країні немає. Головними ризиками для енергосистеми наразі є не стільки зростання споживання через спеку, скільки критична зношеність пошкодженого обладнання та загроза нових обстрілів. Експерти, яких опитало Delo.ua, розглядають три сценарії розвитку подій на літо: за оптимістичного — обмеження будуть рідкісними та локальними, за песимістичного — світло в енерговузлах Києва та Одеси може зникати на 5 годин на добу.

Хоча системного дефіциту в енергосистемі ще немає, літні відключення світла в Києві почалися вже наприкінці червня. Так, 22 червня світло вимикали в Дніпровському, Голосіївському та Дарницькому районах. А 25 червня екстренні відключення за командою "Укренерго" застосували на Лівому березі столиці. Про причини такого рішення енергетики не повідомили, але населення закликали ощадливо споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Літна спека та зношеність мереж додають ризиків відключень

Причиною перебоїв в електропостачанні столиці аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова називає не дефіцит потужності, а зношеність обладнання після масованих обстрілів минулої зими. Крім того вона вказує на ризики пов'язані з погодою: оскільки на найближчі кілька тижнів синоптики прогнозують спеку — в енергосистемі зростають ризики аварійності, а значить і ймовірність відключень.

Втім, спека дає менше навантаження на енергосистему ніж зимові морози, каже директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. Для опалення взимку Україні потрібно на третину більше генерації — потреба сягає 17–18 гігаватів щогодини. Наразі генерація становить близько 11 гігаватів, тож літнє зростання споживання може бути лише на кілька відсотків, тоді як взимку — на десятки відсотків. Втім експерт також не виключає відключень.

"Не можна сказати, що взагалі не буде вимкнень світла влітку. Будуть вони спричинені атаками і превентивними вимкненнями чи пошкодженнями. Вони будуть спричинені негодою, поривчастим вітром, зливами. Вони можуть бути спричинені виходом з ладу обладнання через його зношеність чи велику кількість ремонтів", — пояснює Рябцев.

Він також вказує, що частина мереж досі працює на неосновних лініях, поки тривають ремонти.

Це підтверджує і директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. Він каже, що хоча ми і можемо імпортувати електроенергію, але в енергосистемі немає запасу міцності в генерації — забагато потужностей вибито чи пошкоджено війною.

Чи будуть влітку вимикати світло за графіком

Щодо подальших відключень у літні місяці Омельченко окреслює три сценарії на:

Оптимістичний — якщо літо не буде спекотним і росіяни не здійснюватимуть масованих атак на енергетичну інфраструктуру, дефіцит потужностей складе до 1 ГВт, а світло вимикатимуть лише в окремі дні в певних регіонах.

Базовий — за умови спекотного літа без потужних обстрілів енергетики дефіцит в окремі години становитиме до 2 ГВт. В цьому випадку відключення можуть тривати 2-2,5 години.

Песимістичний — якщо спека співпаде з обстріли ключових енергооб'єктів, дефіцит може зрости до 4 ГВт, а відключення в окремі дні можуть тривати до 5.

Найвразливішими регіонами експерт вказує прифронтові області, а також Київ та Одещину. Втім він також не виключає, що за песемістичного сценарію може повторитися ситуація літа 2024, коли через спеку та руйнування теплових електростанцій українці жили в умовах багатогодинних вимкнень.

В одному зі своїх прогнозів аналітичний центр DiXi Group також окреслив діапазон сценаріїв — від помірного дефіциту до кризового варіанту з дефіцитом у 6 ГВт чотирма черговими графіками погодинних відключень, де визначальним фактором названо температуру повітря. Аналітики звернули увагу, що з жовтня 2025 року через російські атаки пошкоджено понад 9 ГВт генеруючих потужностей, а нові децентралізовані потужності (понад 1,5 ГВт, очікувані у 2026 році) повністю компенсувати ці втрати не можуть.

Вондочас Рябцев вважає малоймовірним сценарій, за яким в Україні запровадять системні відключення. Сценарій з дефіцитом в 6 ГВт він називає математично неможливим та каже, що для його реалізації має співпасти надто багато несприятливих чинників.

Експерт також вказує, що минулого і поточного місяця обмежень електроспоживання не запроваджували, а останнім часом "Укренерго" лише щодня рекомендує переносити використання потужних електроприладів на денні чи нічні години.

Ймовірність відключень світла влітку не виключають в "Укренерго". Голова правління компанії Віталій Зайченко раніше заявив, що головна загроза літа — удари по енергетичних об'єктах, які можуть створити дефіцит і зробити відключення неминучими. Тож, якщо будуть масовані атаки по генерації, потрібно буде балансувати енергосистему. Це можливо за рахунок обмежень та відключень. Потенційно, після масованих обстрілів, можливі навіть не 2-3 години, а до 5 годин у пікові періоди.

Втім, якщо вдасться уникнути нових обстрілів об'єктів генерації, дотримуватися графіку ремонтів і завершити плановий ремонт енергоблоків АЕС вчасно, то споживання для побутових споживачів не обмежуватимуть.

Таким чином, наразі більшість експертів не прогнозують повернення багатогодинних графіків відключень на всіх території країни, як це було влітку 2024. Водночас ніхто також не гарантує, що вимкнень не буде зовсім.

Вирішальними чинниками залишаються погодні умови, темпи відновлення енергосистеми після минулорічних атак та ризик нових ударів РФ по об'єктах генерації й передачі електроенергії. Найвразливішими до можливих обмежень залишаються прифронтові регіони, а також Київський та Одеський енерговузли.