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У Києві ввели екстрені відключення світла

віключення світла, відключення електроенергії, лампочка
У Києві почалися відключення світла / Shutterstock

25 червня на лівому березі Києва за командою “Укренерго” застосовані екстрені відключення електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ДТЕК.

"Лівий берег Києва: за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

Про причини не повідомляється, але мешканців закликають ощадливо користуватися електрикою, щоб зменшити навантаження на енергосистему

Нагадаємо, в окремих районах Києва 22 червня було відсутнє світло.

Натомість у Міненерго повідомляли, що 25 червня застосування обмежень не прогнозується. 

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Світлана Манько