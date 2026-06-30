Инвестиции составили €800 тыс: Nova Post открыла крупнейший логистический терминал в Молдове

Nova Post открыла вблизи Кишинева самый большой логистический терминал в Молдове, инвестировав в проект €800 тыс.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба компании.

Nova Post открыла новый хаб

Вблизи Кишинева заработал самый большой в Молдове логистический терминал Nova Post площадью 3,8 тыс. кв. м. Новый хаб способен обрабатывать до 10 тыс. посылок в час, а все ключевые логистические процессы – от сортировки до таможенного оформления, сосредоточенные в одном комплексе.

Благодаря открытию терминала среднее время доставки сократилось на два часа. Компания также увеличила частоту отправлений: междугородние рейсы теперь осуществляются дважды в сутки, а доставка в отделения происходит каждые 2,5 часа.

В настоящее время через логистический центр проходит около 35 тыс. посылок ежедневно, а максимальный суточный показатель уже достиг 80 тыс. отправлений. Терминал обслуживает как внутренние, так и международные отправления.

Одновременно Nova Post открыла первый в Молдавии фулфилмент-хаб. Он предоставляет интернет-магазинам услуги по хранению, комплектации и отправке заказов. Покупки, оформленные до 01:00, доставляются получателям по всей стране уже на следующее утро. Одним из первых клиентов нового фулфилмент-центра стал украинский бренд, вышедший на рынок Молдовы.

Инвестиции в создание логистического комплекса составили 800 тысяч евро. Следующим этапом развития компании в стране станет открытие нового сортировочного центра в Бельцах.

О Nova Post

Nova Post Europe осуществляет логистические операции между странами Европейского Союза и Украиной, а также внутри Европы. Представительства компании открыты в 13 государствах: Польше, Литве, Чехии, Германии, Румынии, Молдове, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Италии, Испании, Великобритании.

Европейская инфраструктура оператора включает свою курьерскую службу и более 35 500 точек сервиса, среди которых 93 являются собственными отделениями. Материнской компанией есть украинская "Новая Почта". Также в группу NOVA входят авиакомпания Supernova Airlines; финансовая компания NovaPay; IT-компания Nova Digital; международный оператор кросс-бординга Nova Global.

Ранее сообщалось, что Nova Post инвестирует более 6 млн чешских крон (около 246 760 евро) для развития собственной логистической инфраструктуры в Чехии. На сегодняшний день сеть включает 22 отделения в 15 городах, более 6 500 партнерских точек выдачи.