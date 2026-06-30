Інвестиції склали €800 тис: Nova Post відкрила найбільший логістичний термінал у Молдові

Nova Post відкрила поблизу Кишинева найбільший логістичний термінал у Молдові, інвестувавши в проєкт €800 тис.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Nova Post відкрила новий хаб

Поблизу Кишинева запрацював найбільший у Молдові логістичний термінал Nova Post площею 3,8 тис. кв. м. Новий хаб здатний обробляти до 10 тис. посилок на годину, а всі ключові логістичні процеси - від сортування до митного оформлення, зосереджені в одному комплексі.

Завдяки відкриттю термінала середній час доставки скоротився на дві години. Компанія також збільшила частоту відправлень: міжміські рейси тепер здійснюються двічі на добу, а доставка до відділень відбувається кожні 2,5 години.

Наразі через логістичний центр проходить близько 35 тис. посилок щодня, а максимальний добовий показник уже сягнув 80 тис. відправлень. Термінал обслуговує як внутрішні, так і міжнародні відправлення.

Одночасно Nova Post відкрила перший у Молдові фулфілмент-хаб. Він надає інтернет-магазинам послуги зі зберігання, комплектації та відправлення замовлень. Покупки, оформлені до 01:00, доставляються отримувачам по всій країні вже наступного ранку. Одним із перших клієнтів нового фулфілмент-центру став український бренд, який вийшов на ринок Молдови.

Інвестиції у створення логістичного комплексу становили 800 тис. євро. Наступним етапом розвитку компанії в країні стане відкриття нового сортувального центру в Бєльцях.

Про Nova Post

Nova Post Europe здійснює логістичні операції між країнами Європейського Союзу та Україною, а також всередині Європи. Представництва компанії відкриті у 13 державах: Польщі, Литві, Чехії, Німеччині, Румунії, Молдові, Словаччині, Естонії, Латвії, Угорщині, Італії, Іспанії, Великій Британії.

Європейська інфраструктура оператора включає власну кур’єрську службу та понад 35 500 точок сервісу, серед яких 93 є власними відділеннями. Материнською компанією є українська "Нова Пошта". Також до групи NOVA входять авіакомпанія Supernova Airlines; фінансова компанія NovaPay; IT-компанія Nova Digital; міжнародний оператор крос-бордингу Nova Global.

Раніше повідомлялося, що Nova Post інвестує понад 6 млн чеських крон (близько 246 760 євро) у розвиток власної логістичної інфраструктури в Чехії. На сьогодні мережа включає 22 відділення у 15 містах, понад 6 500 партнерських точок видачі.