Страны "Рамштайна" объявили о новой помощи для Украины на $4 млрд

Страны Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" объявили новые взносы в поддержку Сил обороны Украины. В целом объявленная поддержка достигла $4 млрд, в том числе около $1 млрд будет направлено на механизм PURL, поставляющий критически важные ракеты в системы Patriot.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Перед началом заседания Президент Украины Владимир Зеленский и Министр обороны Украины Михаил Федоров провели встречу с ключевыми партнерами: Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Министром обороны Германии Борисом Писториусом и Министром обороны Великобритании Дэном Джарвисом. Глава государства поблагодарил союзников за поддержку и призвал сохранять высокий темп помощи ключевым оборонным приоритетам.

Рекордные взносы на ПВО, снаряды и беспилотники

В рамках заседания около $1 млрд финансирования через механизм PURL было выделено для обеспечения Украины ракетами PAC-3 для противовоздушной обороны.

Соответствующие взносы объявили Нидерланды, Швеция, Германия, Исландия, Латвия, Испания, Литва, Норвегия и Австралия. Кроме того, Германия дополнительно закупит ракеты Patriot на $200 млн через механизм JUMPSTART, а Великобритания направит $330 млн из замороженных российских активов на радары и средства ПВО.

На закупку артиллерийских снарядов повышенной дальности, в том числе по Чешской инициативе, Норвегия, Дания, Литва, Люксембург и Испания направят около $540 млн.

Еще более $1 млрд партнеры выделили на закупки беспилотников и поддержку украинского производства дронов. В частности, Нидерланды профинансируют крылатые ракеты-дроны, Норвегия поддержит закупку морских БПЛА, а Великобритания за счет российских активов закупит 150 тысяч украинских дронов.

Также финансирование будет направлено на средства РЭБ, боевые машины пехоты, взрывчатку и развитие учебных центров. Министр обороны Михаил Федоров подчеркнул, что эта качественная поддержка существенно усугубит украинских воинов на поле боя.

Напомним, страны G7 обещают предоставить Украине лицензии на производство оружия и увеличить поставки ПВО. Лидеры стран "Большой семерки" согласились увеличить поставки противовоздушной обороны и дальнобойного оружия Киеву, а также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий для производства необходимого западного военного оборудования.