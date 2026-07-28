Виноделие возобновляется: в 2025 году переработка винограда в Украине выросла на 25%

В 2025 году украинская винодельческая отрасль продемонстрировала признаки восстановления: объемы переработки винограда выросли на 25,4% по сравнению с предыдущим годом и составили 40 тыс. тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Drinks+ со ссылкой на данные исследования рынка вина Украины, проведенного командой Дия.Бизнес по инициативе Wines of Ukraine.

Несмотря на то, что с 2019 по 2025 год среднегодовое сокращение объемов переработки составило 24%, показатели 2025 свидетельствуют о переломе негативного тренда.

Динамика площадей и региональная структура

Площади под насаждениями испытали существенное сокращение в 2022–2023 годах (на 20,9% и 23,9% соответственно). В 2024 году было зафиксировано частичное восстановление на 6,6%, однако в 2025 году площади под техническим виноградом сократились еще на 1%, а под столовым – на 44%.

Средняя урожайность винограда по стране составляет 40,4 ц/га. Ключевыми регионами для отечественного виноградарства остаются:

Одесская область: 9 тыс. га (урожайность – 29,5 ц/га, валовой сбор – 348,5 тыс. ц);

9 тыс. га (урожайность – 29,5 ц/га, валовой сбор – 348,5 тыс. ц); Николаевская область: 3,1 тыс. га (урожайность – 49,9 ц/га, валовой сбор – 136,4 тыс. ц);

3,1 тыс. га (урожайность – 49,9 ц/га, валовой сбор – 136,4 тыс. ц); Закарпатская область: 0,7 тыс. га (урожайность – 14,1 ц/га, валовой сбор – 14,8 тыс. ц).

Сорта-лидеры

Наибольшую устойчивость к сокращению площадей (падение не превысило 15%) продемонстрировали сорта Алиготе, Ркацители, Шардоне, Саперави северный и Одесский Черный. Самые высокие показатели массовой концентрации сахаров в 2025 году зафиксировали у сортов Траминер Розовый, Совиньон, Мерло, Одесский Черный и Каберне Совиньон.

В структуре производства виноматериалов за 2025 год 68,3% приходится на столовые виноматериалы, а около 25% - на игристые.

Находим, на украинских оптовых рынках началась продажа раннего винограда нового урожая, а в мелком опте цены на первые партии ягод колеблются в пределах 150–250 грн за килограмм.