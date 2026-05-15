Минус 60% урожая: какие сорта винограда больше всего пострадали от весенних заморозков

Весна 2026 бросила серьезный вызов аграриям. Продолжительные волны заморозков, во время которых температура опускалась до -9°C, поставили под угрозу будущий урожай винограда.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Ягодник".

Больше всего пострадали хозяйства, где вегетация началась рано: молодые побеги и почки гибнут уже при температуре –2°C.

Для бывалых фермеров такие температурные качели не в новинку, однако аномальная продолжительность холодов и их интенсивность заставляют даже опытных хозяев пересматривать привычные стратегии защиты.

По словам владелицы фермерского хозяйства "Виноградник Юлиных" Ольги Юлиной, из-за температурных качелей существенных повреждений получили популярные сорта: Аркадия, Кодрянка, Ливия и Преображение .

Наибольшая угроза весной возникла на хозяйстве именно тогда, когда растения находились в фазах набухания почек, "зеленого конуса", имели первые побеги длиной 2-5 см. В эти периоды молодые ткани теряют устойчивость, поэтому даже легкий мороз в пределах -1...-2°C может стать роковым.

"Если пострадали центральные плодовые почки, урожайность может упасть на 20-60% в зависимости от сорта", - прогнозирует эксперт.

Кроме прямого воздействия мороза, аграрии столкнулись с вторичной угрозой. Сочетание перепадов температур и дождей провоцирует вспышки опасных болезней: милдью, оидиума и серой гнили.

Сейчас хозяйства сосредоточены на "реанимации" оценки повреждений, повторном нормировании побегов и защите от болезней. Для восстановления растений важно обеспечить мульчирование почвы, стабильное капельное орошение и соблюдать баланс азотного питания.

"Самое главное - закладывать виноградник под климат 2035 года, а не под климат 2010 года", - посоветовала специалист будущим виноградарям.

Опыт в этом году подтверждает: старые подходы больше не работают. Для стабильной работы фермерам необходимо переходить на адаптивные сорта, устойчивые к засухам и резким температурным колебаниям.

Напомним, Кабинет министров расширил программу "еРабота", разрешив виноделам получать гранты на высадку собственных виноградников. Это должно помочь предприятиям сформировать сырьевую базу и уменьшить зависимость от устаревших насаждений.