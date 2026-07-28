Військові поставили рекорд із закупівель дронів та РЕБ на маркетплейсі Brave1 Market

У червні українські військові замовили безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані комплекси (НРК) та засоби РЕБ/РЕР на суму понад 5 млрд грн на державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market. Це – найбільший місячний показник за весь період дії програми "єБали".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Середній термін постачання товарів, які є в наявності, скоротили до 8 днів (раніше цей процес займав від 10 до 14 днів).

Доступний асортимент товарів

На маркетплейсі Brave1 Market для військовослужбовців доступно понад 1 000 позицій, які можна придбати за "єБали".

До каталогу входять: FPV-камікадзе, бомбери, мідлстрайки, перехоплювачі, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР).

Принцип роботи системи

Військовослужбовцям нараховують "єБали" за виконані бойові завдання, зокрема за:

верифіковані уражені цілі;

проведену розвідку;

виконані місії з використанням НРК.

Отримані бали підрозділи обмінюють на необхідне обладнання на маркетплейсі. Виробники військової техніки отримують доступ до статистики в режимі реального часу: вони бачать рейтинг своїх виробів, кількість виконаних місій та дані про підрозділи, які найчастіше застосовують їхню продукцію.

Раніше повідомлялося, що на державному маркетплейсі Brave1 Market запрацював кабінет закупівельника. Тепер військові підрозділи можуть оформлювати замовлення на товари як за "єБали", так і за власні кошти.