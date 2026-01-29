Запланована подія 2

Через Brave1 Market військові замовили вже 240 тисяч дронів за бойові бали

Через Brave1 Market військові замовили вже 240 тисяч дронів / Міноборони

За шість місяців роботи маркетплейсу Brave1 Market українські військові замовили за бойові бали 240 тисяч дронів, а також наземні роботизовані комплекси, комплектуючі та іншу техніку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство оборони.

Маркетплейс Brave1 Market було запущено у серпні минулого року. Він дозволив військовим обмінювати бойові бали з програми "Армія дронів.Бонус" на безпілотники та інші технологічні засоби ураження. За цей час підрозділи активно скористалися новим механізмом забезпечення.

Більш ніж половину замовлених засобів уже поставлено на фронт. Наразі понад 160 тисяч дронів та інша техніка працюють на найскладніших напрямках бойових дій. Середній термін постачання становить близько 10 днів.

Механізм роботи Brave1 Market побудований за принципом швидкого замкненого циклу: військові знищують ворога, держава оплачує результати, а технології оперативно надходять безпосередньо на фронт.

Платформа постійно розширюється. Сьогодні за єБали на Brave1 Market доступні понад 400 українських виробів — дрони, засоби радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси та комплектуючі. Нещодавно також запроваджено "Кабінет виробника", який дозволяє розробникам у режимі реального часу відстежувати ефективність своєї продукції на полі бою.

У Brave1 наголошують, що розвиток маркетплейсу триває, аби військові отримували ще більше можливостей для підвищення бойової ефективності та знищення ворога.

Нагадаємо, ще в Україні запрацював Brave1 Market — перший маркетплейс новітніх технологій для потреб Збройних Сил. Платформа працюватиме за принципом інтернет-магазину, аналогічного Amazon або Rozetka, але замість звичайних товарів пропонуватиме інноваційні розробки для фронту.

Автор:
Тетяна Гойденко