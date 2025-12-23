- Категорія
Ефективність Brave1 Market: військові за "бойові бали" замовили дронів та техніки на 10 млрд грн
Запуск Brave1 Market та його поєднання з бонусною програмою "Армія дронів" стали ключовими подіями року в українському секторі військових технологій. Починаючи з серпня, наші захисники отримали унікальну можливість: замовляти дрони, наземні роботизовані комплекси (НРК) та системи РЕБ напряму у виробників, використовуючи накопичені "бойові бали".
Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Запуск Brave1 Market і його інтеграція з програмою "Армія дронів. Бонус" стали одним із ключових проривів року в українському defense tech", — зазначив міністр і додав, що "результати перевершили очікування".
Який результат?
Brave1 Market став справжнім проривом у постачанні війська:
- 10 мільярдів гривень — загальна вартість замовлень за перші 5 місяців;
- 5 мільярдів гривень — на таку суму техніку вже доставлено у війська;
- 100 000 засобів — дрони та інші технологічні рішення вже працюють на найважчих ділянках фронту, включаючи Покровський та Гуляйпільський напрямки.
Ефективність Brave1 Market
Система Brave1 Market довела свою ефективність завдяки трьом фундаментальним принципам:
- Свобода вибору. У каталозі доступно понад 300 видів виробів. Військові не просто отримують те, що привезли, а самі визначають, яка модель дрона чи тип РЕБ найкраще підходить під їхні поточні задачі.
- Пряма комунікація. Військові підрозділи безпосередньо контактують із розробниками. Це дозволяє виробникам швидше отримувати зворотний зв'язок та адаптувати техніку під реальні умови бою.
- Швидкість. Час — це життя. У середньому доставка техніки зі складу триває 13 днів, а рекорд зафіксовано на позначці у 6 днів. Це швидше за більшість цивільних логістичних операцій.
"Формула проста: військові знищують ворога — держава оплачує — технології швидко доходять до фронту", — пояснив міністр.
Нагадаємо, програма "Армія дронів.Бонус" розширюється: тепер військові підрозділи зможуть обмінювати зароблені бойові бали, отримані за знищення ворожих цілей, не лише на БпЛА та РЕБ, а й на наземні роботизовані комплекси (НРК).