Ефективність Brave1 Market: військові за "бойові бали" замовили дронів та техніки на 10 млрд грн

Запуск Brave1 Market та його поєднання з бонусною програмою "Армія дронів" стали ключовими подіями року в українському секторі військових технологій. Починаючи з серпня, наші захисники отримали унікальну можливість: замовляти дрони, наземні роботизовані комплекси (НРК) та системи РЕБ напряму у виробників, використовуючи накопичені "бойові бали".

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Запуск Brave1 Market і його інтеграція з програмою "Армія дронів. Бонус" стали одним із ключових проривів року в українському defense tech", — зазначив міністр і додав, що "результати перевершили очікування".

Який результат?

Brave1 Market став справжнім проривом у постачанні війська:

10 мільярдів гривень — загальна вартість замовлень за перші 5 місяців;

5 мільярдів гривень — на таку суму техніку вже доставлено у війська;

100 000 засобів — дрони та інші технологічні рішення вже працюють на найважчих ділянках фронту, включаючи Покровський та Гуляйпільський напрямки.

Ефективність Brave1 Market

Система Brave1 Market довела свою ефективність завдяки трьом фундаментальним принципам:

Свобода вибору. У каталозі доступно понад 300 видів виробів. Військові не просто отримують те, що привезли, а самі визначають, яка модель дрона чи тип РЕБ найкраще підходить під їхні поточні задачі. Пряма комунікація. Військові підрозділи безпосередньо контактують із розробниками. Це дозволяє виробникам швидше отримувати зворотний зв'язок та адаптувати техніку під реальні умови бою. Швидкість. Час — це життя. У середньому доставка техніки зі складу триває 13 днів, а рекорд зафіксовано на позначці у 6 днів. Це швидше за більшість цивільних логістичних операцій.

"Формула проста: військові знищують ворога — держава оплачує — технології швидко доходять до фронту", — пояснив міністр.

Нагадаємо, програма "Армія дронів.Бонус" розширюється: тепер військові підрозділи зможуть обмінювати зароблені бойові бали, отримані за знищення ворожих цілей, не лише на БпЛА та РЕБ, а й на наземні роботизовані комплекси (НРК).