"Армія дронів.Бонус" розширюється: військові обмінюватимуть бали на наземні роботизовані комплекси

Програма "Армія дронів.Бонус" розширюється: тепер військові підрозділи зможуть обмінювати зароблені бойові бали, отримані за знищення ворожих цілей, не лише на БпЛА та РЕБ, а й на наземні роботизовані комплекси (НРК).

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Додавання НРК до каталогу Brave1 Market дозволяє військовим швидко отримувати техніку, що бере на себе найнебезпечніші завдання на полі бою: підвезення боєприпасів, доставку вантажів та евакуацію поранених. Таким чином, роботизовані платформи знижують ризик для життя бійців.

Ключові результати програми

Загальна вартість техніки, яку підрозділи замовили через Brave1 Market за менш ніж три місяці, вже перевищила 5 мільярдів гривень. Йдеться про:

100 000 одиниць FPV-дронів, важких бомберів, розвідувальних БпЛА та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), більше половини цієї техніки вже доставлено на фронт;

програмою скористалося понад 200 бойових підрозділів;

найбільше разове замовлення склало майже 100 мільйонів гривень.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив: "Ми постійно вдосконалюємо "Армію дронів.Бонус", щоб ваші підрозділи могли швидко отримувати потрібну техніку для виконання бойових завдань".

Нагадаємо, у серпні запрацювала оновлена програма "Армія дронів.Бонус", відома як “Е-бали”. Завдяки цій системі українські військові вже замовили техніки на понад 1 мільярд гривень, включно з 22 тисячами FPV-дронів, бомберів, розвідувальних БпЛА та засобів РЕБ.